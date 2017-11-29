ABD Başkanı Trump'tan İslam karşıtı tweetler

ABD'de İslam karşıtlığı Başkanlık düzeyinde varlığını sürdürüyor. ABD Başkanı Trump twitter hesabından, İngiliz aşırı sağcı Jayda Fransen'in paylaşımlarını, kendi hesabından paylaştı.

BAŞKANDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Provokasyon kokan bu tweetler, ABD başkanı Trump'ın kendi kişisel hesabından paylaşıldı. Trump, İngiliz aşırı sağcı Britain First (Önce Britanya) isimli siyasi hareketin liderlerinden Jayda Fransen’in yüklediği üç videoyu, kendi resmi Twitter hesabında paylaştı.

Videoların üçünün de İslam karşıtı olması, sosyal medyada tepki çekerken, kullanıcılar Trump'ı islamofobik olmakla suçladı.

PROVOKATİF VİDEOLAR

Üç videoyu hesabından paylaşan Trump, büyük tartışmalara neden oldu. Videolardan ilki Müslüman bir göçmenin Hollandalı bir çocuğu dövdüğünü gösterirken, diğerinde de Bakire Meryem heykelini parçalayan bir kişi görülüyor. Son video ise bir çocuğun çatıdan atılma görüntüsüne yer veren Trump adeta videolar üzerinden Trump'ı suçluyor.

Videoları yorum yapmadan paylaşan Trump, daha sonra başka bir konuya geçerek, yine iddiasını öne sürdü.

Bu ay başında Jayda Fransen çarşaf giyen bir kadını sözle taciz ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. Fransen aynı zamanda sosyal medyaya çektiği provakatif ve İslam karşıtı videolar ile tanınıyor.