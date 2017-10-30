taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.711
USD
3,7762
EURO
4,3939
ALTIN
154,31
PETR
60,5000

ABD bayraklı yatta 62 mülteci yakalandı

Çanakkale Boğazı'nda ABD bayraklı bir yatta Suriye uyruklu 62 mülteci yakalandı.

30.10.2017 - 16:05
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, bu sabaha karşı, Çanakkale Boğazı'nın Karanlık Liman mevkiinde, ABD bayraklı 'Patroclos' adlı yata operasyon düzenledi.

22'Sİ ÇOCUK 62 MÜLTECİ

Yatta 14'ü kadın, 22'si çocuk olmak üzere toplam 62 Suriyeli mülteci yakalandı. Kaçakları Yunan adalarına götürme vaadinde bulunan Ukraynalı organizatörler 24 yaşındaki Y.B., 25 yaşındaki D.B. ve 29 yaşındaki V.C. gözaltına alındı.
Yeniköy Balıkçı Barınağı'na çekilen ABD bayraklı yata ele konuldu.

ABD bayraklı yatta 62 mülteci yakalandı

UKRAYNALI KAÇAKÇILAR GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Ukraynalı 3 organizatör Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ifadeleri alındıktan sonra jandarmaya teslim edileceği öğrenildi. Mülteciler ise, Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürülecek.

ABD bayraklı yatta 62 mülteci yakalandı

ABD bayraklı yatta 62 mülteci yakalandı

ABD bayraklı yatta 62 mülteci yakalandı

İlginizi Çekebilir
Abisini öldüren zanlı: Elimdeki bıçaktan habersizdim
Kayseri'de, annesinin yanında refakatçi kalma konusunda tartıştığı abisine bıçağı saplayan zanlı görüntüleri izlerken gözyaşlarına boğuldu.
Okulun duvarından atlarken koluna demir saplandı
Şanlıurfa'da 12 yaşındaki Fatih Öztürk, okulun duvarından atlamak isterken yaralandı.
Kadıköy'de öldürülen kadının katil zanlısı eşi yakalandı
Kadıköy'de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın (62) katili Emrah Y. (38) Sakarya'da gözaltına alındı.
Yasak aşktan olan bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor
Erzurum'da, yasak ilişki yaşadığı genç kadından olan bebeğini toprağa gömmekle yargılanan Harun Ş. suçlamaları kabul etmedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dursun Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigara sözü

Dursun Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigara sözü

113
DEAŞ militanlarının hedefi ortaya çıktı

DEAŞ militanlarının hedefi ortaya çıktı

185
Nevşin Mengü BirGün'de yazacak

Nevşin Mengü BirGün'de yazacak

139
Ömer Faruk Kavurmacı'nın savunması

Ömer Faruk Kavurmacı'nın savunması

44
Hazar Ergüçlü'ye PKK sorgusu

Hazar Ergüçlü'ye PKK sorgusu

112
Erdoğan-Aziz Yıldırım görüşmesi

Erdoğan-Aziz Yıldırım görüşmesi

73
İbadi sınır kapılarının kontrolü sağlanmalı

İbadi sınır kapılarının kontrolü sağlanmalı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM