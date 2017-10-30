ABD bayraklı yatta 62 mülteci yakalandı

Bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, bu sabaha karşı, Çanakkale Boğazı'nın Karanlık Liman mevkiinde, ABD bayraklı 'Patroclos' adlı yata operasyon düzenledi.

22'Sİ ÇOCUK 62 MÜLTECİ

Yatta 14'ü kadın, 22'si çocuk olmak üzere toplam 62 Suriyeli mülteci yakalandı. Kaçakları Yunan adalarına götürme vaadinde bulunan Ukraynalı organizatörler 24 yaşındaki Y.B., 25 yaşındaki D.B. ve 29 yaşındaki V.C. gözaltına alındı.

Yeniköy Balıkçı Barınağı'na çekilen ABD bayraklı yata ele konuldu.

UKRAYNALI KAÇAKÇILAR GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Ukraynalı 3 organizatör Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ifadeleri alındıktan sonra jandarmaya teslim edileceği öğrenildi. Mülteciler ise, Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürülecek.









