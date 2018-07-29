taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.585
USD
4,8423
EURO
5,6589
ALTIN
190,51
PETR
74,3600

ABD, bir kez daha Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti

Başkan Yardımcısı Pence: Papaz serbest bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız.

Haber Merkezi | 29.07.2018 - 18:56..
  1. Haberler
  2. Gündem
ABD, bir kez daha Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti

ABD Başkan Yardımcısı Pence: Papaz serbest bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız.

Detaylar gelecek...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail ve Mısır büyükelçilerinden Türkiye'ye tehditler

İsrail ve Mısır büyükelçilerinden Türkiye'ye tehditler

718
Erdoğan'dan Trump'a Brunson yanıtı

Erdoğan'dan Trump'a Brunson yanıtı

161
Fatih Erbakan parti kuruyor

Fatih Erbakan parti kuruyor

159
Usta sanatçı Mazhar Alanson'a Twitter'da linç

Usta sanatçı Mazhar Alanson'a Twitter'da linç

315
Yunan basını: FETÖ'cüleri yangından kaçırdılar

Yunan basını: FETÖ'cüleri yangından kaçırdılar

52
Sıla'dan konserine gelen hakemlere frikik esprisi

Sıla'dan konserine gelen hakemlere frikik esprisi

95
Hamdi Alkan: Herkes kendi işine baksın

Hamdi Alkan: Herkes kendi işine baksın

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM