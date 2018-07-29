ABD, bir kez daha Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti

4Yaşlı adamı gözaltına alan polislere soruşturma
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da tartıştığı doktorun beyaz kod vermesiyle olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınırken kalp krizi geçirip ölen yaşlı adamın ailesini aradı.
6Talisca gollerine devam ediyor
Beşiktaş'tan Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Anderson Talisca, ilk maçında hat-trick yapmıştı. Brezilyalı futbolcu ikinci maçında da 2 gol attı ve iki maçta 5 gole ulaştı.
7ABD'de Putin portreli protesto
ABD’nin Colorado eyaletindeki hükümet binasına kimliği belirsiz bir kişi, ülkenin eski başkanlarının tablolarının bulunduğu duvarın önüne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tablosunu koydu.