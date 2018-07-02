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ABD bu kez de sıcaklar karşısında zorlanıyor

Kış boyunca adeta donan ABD, bu kez de Güneybatı'sında sıcaklardan bunalıyor.

İHA | 02.07.2018 - 00:36..
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Son yıllarda adeta her mevsimde sorunlarla karşılayan ABD, bu kez de yaz sıcaklarının kurbanı oldu. Özellikle New York’un Syracuse, Buffalo ve Vermont bölgelerinde halk bunalıma girmiş durumda.

ABD bu kez de sıcaklar karşısında zorlanıyor

EVDEN ÇIKMAYIN UYARISI YAPILDI

Amerika Birleşik Devletleri’nin güneybatı eyaletlerinde etkili olan sıcak hava dalgası sebebi ile ülke alarma geçti.

Ulusal Hava Durumu Servisi, 22 eyalette hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca artarak devam edecek olan sıcaklıklar konusunda uyarıda bulunarak, klimalı alanlarda durmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu. Servis ayrıca New York’un Syracuse, Buffalo ve Vermont bölgelerindeki şehirlerde rekor bir sıcaklık yaşanabileceğini de belirtti.

ABD bu kez de sıcaklar karşısında zorlanıyor

"45 DERECEYE KADAR ÇIKABİLİR"

Ülkeyi etkisi altına alan kavurucu sıcaklığın gelecek hafta boyuncada sürmesi ve 45 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

Arizona'dan Maine, Massachusett'ten Florida’ya uzanan 22 eyalette devam eden sıcak havaların 4 Temmuz Bağımsızlık Günü haftası boyunca etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların etkili olacağı eyaletlerde ise Bağımsızlık Günü kutlamaları, konser ve spor müsabakaları gibi birçok açık hava etkinliklerinin iptal edildiği belirtildi.

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