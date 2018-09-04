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ABD Büyükelçiliği'nden Suriye açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı: "İdlib'e saldırının krizi tırmandırır" denildi.

AA | 04.09.2018 - 21:30..
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Büyükelçilik, Twitter hesabından, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kısa süre önce atanan Jeffrey ve Suriye ve Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Elçi Joel Rayburn'un yeni görevlerini ele almak ve Suriye krizinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin  (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca çözülmesi konusunda ABD ile Türkiye arasında süregelen işbirliğinin önemini vurgulamak amacıyla Türk muhataplarıyla görüştüğü bildirildi.

"TÜRKİYE'YE TAKDİRLERİNİ SUNDUR"

Büyükelçilik açıklamasında şunlar kaydedildi: "Büyükelçi Jeffrey, ABD'nin, Suriye rejiminin İdlib'e yönelik bir askeri saldırısının, Suriye'deki krizi tırmandırarak insani yardım kuruluşu çalışanlarının ve Suriyeli sivillerin hayatlarını tehlikeye atacağı, sivil altyapıyı tahrip edeceği, Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması ihtimalini riske atacağı, teröre desteği arttıracağı ve bölgesel istikrara zarar vereceği yönündeki görüşünü yinelemiştir. Jeffrey, Suriye krizinin mağdurlarına gösterdikleri şefkatli yaklaşımdan ötürü Türk hükümeti ve halkına takdirlerini sunmuştur."

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