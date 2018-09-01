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ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırıda 3 tutuklama

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA | 01.09.2018 - 22:55..
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ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine 20 Ağustos 2018’de silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheliler Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile birlikte yakalanmıştı. Emniyette sorguya alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda saldırıyla ilgisi bulunduğu değerlendirilen 4 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne getirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ifadelerini alan soruşturma savcısı, şüphelilerden Ahmet Çelikten, Osman Gündaş ve Ersin Bayram’ı tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Savcı, 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme, Çelikten, Gündaş ve Bayram’ın tutuklanmasına, diğer 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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