ABD Büyükelçisi'nden İngiltere'ye tehdit

ABD'nin ülkelere yürüttüğü tehdit politikası bu seferde İngiltere'ye karşı uygulandı. The Telegraph'a yazı yazan Woody Johnson, İran'a karşı İngiltere'nin ABD tarafında olması gerektiğini aksi takdirde İngiltere ile olan ticaretin ciddi sonuçlara neden olacağını belirtti.

"YOKSA CİDDİ SONUÇLARA KATLANIR"

Üstü kapalı şekilde İngiltere'yi tehdit etmeye devam eden Johnson, "Başkan açıkça belirtmişti. İran'daki ticari çıkarlarını, küresel faydanın önüne koyacaklar, ABD ile yaptıkları ticarette ciddi sonuçlara katlanma riskini alacaklar" dedi.

"İNGİLTERE'Yİ YANIMIZDA BEKLİYORUZ"

İngiltere'nin diplomatik gücünü yanlarında görmek istediğini aktaran Woody Johnson, "ABD, İran'a baskıyı artıracak ve İngiltere'yi yanımızda istiyoruz. İngiltere'den küresel diplomatik gücünü kullanmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

TRUMP NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.