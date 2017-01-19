ABD: DEAŞ üst düzey yetkilisi öldürüldü

Pentagon Sözücüsü Peter Cook Savunma Bakanlığındaki görevinin son gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Daha önce duyurdukları el Irakı’ye yönelik saldırının sonuçlarını tespit ettiklerini ifade eden Cook, "Irakı DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin en dar halkasının mensubuydu ve örgütün medya ve finansal operasyonlarından sorumluydu" ifadesini kullandı.



El Irakı'nin eskiden El Kaide ile bağlantısının da bulunduğunu söyleyen Cook, şöyle devam etti: "2007'den önce El Kaide'nin Irak'taki propaganda yöneticisi olan el Irakı Irak'ta ABD ve koalisyon güçlerine karşı saldırıları teşvik ediyordu. Onun ölümü DEAŞ liderlerine gidebilecekleri bir yerlerinin olmadığını hatırlatıyor."

"EL BAB'DA GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ ŞEY BUDUR"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözücü Peter Cook, ABD’nin el Bab operasyonuna verdiği desteğin DEAŞ’a karşı yapılan geniş çaplı bir koordinasyonun parçası olduğunu ve bunu Rakka’da da görmek istediklerini söyledi.

"KOALİSYONLA KOORDİNASYON DEVAM EDİYOR"

AA muhabirinin Rusya’dan sonra ABD ve İngiltere uçaklarının da el Bab operasyonuna destek vermesinin ABD ile Rusya arasında Türkiye üzerinden ismi konulmamış bir işbirliği olup olmadığı şeklindeki sorusuna Cook şu cevabı verdi: “Türk müttefiklerimiz ve birlikte çalıştıkları güçler DEAŞ’a karşı bir operasyon yürütüyorlar. Koalisyonla yakın koordinasyon devam ediyor. Bu koordinasyonun detaylarına giremeyeceğim ve diğer ülkeler adına konuşamam ama bu DEAŞ’a kalıcı bir mağlubiyet vermek için harcanan geniş bir çabanın parçasıdır.”

"EL BAB'DA GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ ŞEY BUDUR"

DEAŞ terör örgütüne her taraftan baskı kurulmasının önemine vurgu yapan Cook, birçok ülkenin DEAŞ hedeflerini vurmasıyla ilgili olarak “El Bab’da görmek istediğimiz şey budur. Bunu Rakka’da da görmek isteriz. Bunu Musul’da da görmek isteriz ve Libya da da görmek isteriz.” ifadelerini kullandı.

Cook, “Bu çaba birçok cephede uygulanmalı. DEAŞ’ın bir yerleri kendisi için güvenli bölge haline getirmesine müsaade edemeyiz. Ne kadar baskı kurulursa o kadar iyi, DEAŞ’ın operasyon yapması, dışarıda saldırı planlaması, işlevselliği daha zor olur ve kalıcı mağlubiyetini daha erken sağlar.” ifadelerini kullandı.