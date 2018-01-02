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ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

Amerika ve İsrail tarafından açık bir şekilde destek alan göstericiler, İslam karşıtı sloganlar atmaya başladı.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 07:07..
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ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

İRAN

İran'da başlayan sokak olaylarına ilişkin açıklama yapan Amerika ve İsrail, gösterilerin hak olduğunu ve eylemcilere destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Amerika ve İsrail'den gelen bu destek açıklamalarından sonra sokaklarda çıkan eylemlerin şiddeti daha da yükseldi.

EYLEMCİLER SİLAHLANDI

Polis ekiplerine karşı silah kullanmaktan bile çekilmeyen eylemciler, dillerine de İslam'ı doladı.

ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan VİDEO

"İSLAM CUMHURİYETİ İSTEMİYORUZ"

"İslam Cumhuriyeti istemiyoruz" diye sloganlar atarak yürüyen İranlı göstericiler, çıkan olaylarda 1 polisin de ölümüne sebep oldu.

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