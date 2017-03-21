ABD Dışişleri Bakanı NATO toplantısına katılmayacak

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un 5-6 Nisan tarihlerinde Brüksel’de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmayacağı bildirildi.

TOPLANTI SIRASINDA MOSKOVA'DA OLACAK

ABD Dışişleri Bakanlığında görevli üst düzey yetkili, Tillerson'un gelecek ay gerçekleşecek toplantı sırasında Moskova'da olacağını belirtti.

Yetkili, Bakan Tillerson'un bu hafta içerisinde DEAŞ karşıtı koalisyona dahil ülkelerin dışişleri bakanları ile görüşeceğine dikkati çekerek, nisan içerisinde ise G7 toplantılarına katılmak üzere İtalya'ya geçeceğini söyledi.

Tillerson'un İtalya ziyareti sonrasında Rusya'ya gideceğini kaydeden yetkili, "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD'yi Müsteşar Tom Shannon temsil edecek." ifadesini kullandı.

Tillerson'un NATO toplantısına katılmaması durumunda, 2003 yılından beri bu bir ilk olacak.

ABD SAVUNMA BAKANI STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

ABD: BAZI ŞEYLER İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMEDİ

Küresel güvenlik sorunlarına işaret eden Mattis, "Yirmi yıl önce daha iyi bir gelecek ümit ediyorduk ve bazı şeyler istediğimiz gitmedi. Bu gerçekle muhatap olmamız gerek." şeklinde konuştu.

Stoltenberg ise Mattis’e Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda birliğe verdiği destek için teşekkür etti.

STOLTENBERG: NATO'YU GÜÇLENDİRMELİYİZ

Karmaşa ve belirsizlik zamanlarında NATO gibi kurumların güçlü olmasının önemine değinen Genel Sekreter Stoltenberg, "Bugün etrafımızdaki belirsizlik ve zorluklara karşı NATO’yu güçlendirmemiz ve adapte etmemiz gerekir." vurgusu yaptı.