ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Afrin için kaygılıyız

İngiltere ziyareti için başkent Londra'da bulunan Rex Tillerson, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Tillerson, Afrin konusunda kaygılı olduğunu belirtti. "KAYGILIYIZ"

ABD Dışişleri Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonundan dolayı "kaygılı" olduklarını söyledi. Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtirken, bölgede yaşanabilecek senaryoların kendilerinde endişeye neden olduğunu belirtti.

"TERÖRDEN KORUNMA HAKKINI TANIYORUZ"

Ancak Tillerson "Türkiye'nin kendi vatandaşlarını terörist unsurlardan koruma konusundaki meşru hakkını tamamen tanıyor ve takdirle karşılıyoruz" ifadelerini de kullandı.

Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için PYD bölgesine operasyon yapmasınaa dikkat çekerken, bu durumu aşabilmek ve güvenliği sağlayabilmek adına birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtti.

"BİRLİKTE NELER YAPABİLECEĞİMİZE BAKIYORUZ"

Tüm taraflara itidal ve sivil kayıpları en aza indirmeleri çağrısı yaptıklarını kaydeden ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini karşılamak için birlikte neler yapabileceğimize bakıyoruz." dedi.