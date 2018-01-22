taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.323
USD
3,7959
EURO
4,6517
ALTIN
162,81
PETR
68,5700

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Afrin için kaygılıyız

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı konusunda yeni bir açıklama yaptı. Tillerson, Türkiye'nin harekatı nedeniyle 'kaygılı' olduklarını söyledi.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 16:21..
  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere ziyareti için başkent Londra'da bulunan Rex Tillerson, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Tillerson, Afrin konusunda kaygılı olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Afrin için kaygılıyız

"KAYGILIYIZ"

ABD Dışişleri Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonundan dolayı "kaygılı" olduklarını söyledi.

Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtirken, bölgede yaşanabilecek senaryoların kendilerinde endişeye neden olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Afrin için kaygılıyız

"TERÖRDEN KORUNMA HAKKINI TANIYORUZ"

Ancak Tillerson "Türkiye'nin kendi vatandaşlarını terörist unsurlardan koruma konusundaki meşru hakkını tamamen tanıyor ve takdirle karşılıyoruz" ifadelerini de kullandı.

Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için PYD bölgesine operasyon yapmasınaa dikkat çekerken, bu durumu aşabilmek ve güvenliği sağlayabilmek adına birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtti.

"BİRLİKTE NELER YAPABİLECEĞİMİZE BAKIYORUZ"

Tüm taraflara itidal ve sivil kayıpları en aza indirmeleri çağrısı yaptıklarını kaydeden ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini karşılamak için birlikte neler yapabileceğimize bakıyoruz." dedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'nın sivil yalanı

PKK'nın sivil yalanı

137
Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

74
Afrin harekatında milli mühimmat damgası

Afrin harekatında milli mühimmat damgası

118
Afrin operasyonunda son durum

Afrin operasyonunda son durum

52
Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

94
Terör örgütü YPG, Rusya'da aradığını bulamadı

Terör örgütü YPG, Rusya'da aradığını bulamadı

47
Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

290
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM