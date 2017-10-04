ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan istifa iddiasına yanıt

Amerikan medyasında son günlerde hakkında çıkan "istifa edecek" haberlerine tepki gösteren Tillerson, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, "Başkan'a olan bağlılığım güçlüdür. Başkan Yardımcısı da görevimde kalmam konusunda beni ikna etmeye hiçbir zaman çalışmadı. Çünkü bu görevi bırakmayı hiç düşünmedim." dedi.

Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika tercihleri konusunda kendisiyle ortak vizyon paylaştığını ve buna uygun şekilde görevine devam edeceğini vurguladı.

Bakanlık görevini benimsediğini anlatan Tillerson, her şeyi bir ekip halinde yaptıklarını ve aynı ekiple çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerine dikkati çekti.

Trump hakkında "O, zeki biri ve ülkesini seviyor. Amerikan halkını ve Amerika'yı ilk sıraya koyuyor. Yaptığı her işte sonuç bekliyor." değerlendirmesinde bulanan Tillerson, medyada çıkan "Trump'la aralarının kötü olduğu" yorumlarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

TİLLERSON "MORON" İDDİASINI CİDDİYE ALMADI

Öte yandan Tillerson, Amerikan NBC kanalında bugün yer alan ve Trump için "moron" ifadesini kullandığı iddiasını içeren haberin sorulması üzerine, "Benim geldiğim yerde böyle değersiz şeylerle uğraşmayız. Yönetimi bölme amacı güden bu tür çabaların bir parçası olmayacağım." yanıtını verdi.

TRUMP'TAN NBC'YE: AMERİKA'DAN ÖZÜR DİLEYİN

ABD Başkanı Trump da Amerikan NBC kanalında çıkan haberle ilgili olarak Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump, "NBC News, Bakan Tillerson ve Başkan Yardımcısı Pence tarafından tamamen yalanlandı. Bu yalan bir haber. Amerika'dan özür dilemeliler." ifadelerini kullandı.

TRUMP, TİLLERSON'I KUZEY KORE KONUSUNDA UYARMIŞTI

İstifa edeceği yönünde son günlerde Amerikan medyasında çıkan haberlere daha önce de yanıt veren Tillerson, görevinin başında olduğu açıklamasını yapmıştı. Tillerson'ın birkaç gün önce gerçekleştirdiği Çin seyahatinde Çinli liderlerle Kuzey Kore'yi görüştüğü bir esnada Trump, "Tillerson'ın Kuzey Kore konusunda zamanını boşa harcadığı" değerlendirmesinde bulunmuştu.