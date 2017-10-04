taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5730
EURO
4,2047
ALTIN
146,41
PETR
55,8100

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan istifa iddiasına yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, hakkında çıkan istifa haberlerini yalanladı.

04.10.2017 - 22:51
  1. Haberler
  2. Dünya

Amerikan medyasında son günlerde hakkında çıkan "istifa edecek" haberlerine tepki gösteren Tillerson, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, "Başkan'a olan bağlılığım güçlüdür. Başkan Yardımcısı da görevimde kalmam konusunda beni ikna etmeye hiçbir zaman çalışmadı. Çünkü bu görevi bırakmayı hiç düşünmedim." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan istifa iddiasına yanıt

Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika tercihleri konusunda kendisiyle ortak vizyon paylaştığını ve buna uygun şekilde görevine devam edeceğini vurguladı.

Bakanlık görevini benimsediğini anlatan Tillerson, her şeyi bir ekip halinde yaptıklarını ve aynı ekiple çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerine dikkati çekti.

Trump hakkında "O, zeki biri ve ülkesini seviyor. Amerikan halkını ve Amerika'yı ilk sıraya koyuyor. Yaptığı her işte sonuç bekliyor." değerlendirmesinde bulanan Tillerson, medyada çıkan "Trump'la aralarının kötü olduğu" yorumlarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan istifa iddiasına yanıt

TİLLERSON "MORON" İDDİASINI CİDDİYE ALMADI

Öte yandan Tillerson, Amerikan NBC kanalında bugün yer alan ve Trump için "moron" ifadesini kullandığı iddiasını içeren haberin sorulması üzerine, "Benim geldiğim yerde böyle değersiz şeylerle uğraşmayız. Yönetimi bölme amacı güden bu tür çabaların bir parçası olmayacağım." yanıtını verdi.

TRUMP'TAN NBC'YE: AMERİKA'DAN ÖZÜR DİLEYİN

ABD Başkanı Trump da Amerikan NBC kanalında çıkan haberle ilgili olarak Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump, "NBC News, Bakan Tillerson ve Başkan Yardımcısı Pence tarafından tamamen yalanlandı. Bu yalan bir haber. Amerika'dan özür dilemeliler." ifadelerini kullandı.

TRUMP, TİLLERSON'I KUZEY KORE KONUSUNDA UYARMIŞTI

İstifa edeceği yönünde son günlerde Amerikan medyasında çıkan haberlere daha önce de yanıt veren Tillerson, görevinin başında olduğu açıklamasını yapmıştı. Tillerson'ın birkaç gün önce gerçekleştirdiği Çin seyahatinde Çinli liderlerle Kuzey Kore'yi görüştüğü bir esnada Trump, "Tillerson'ın Kuzey Kore konusunda zamanını boşa harcadığı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir
ABD'de katil polis serbest kaldı 143 protestocuya gözaltı
6 yıl önce siyahi Anthony Lamar Smith'in ölmesine neden olan polisin beraat etmesini protesto ederken gözaltına alınan kişi sayısı 300 oldu.
Kadınlar için mücadele eden Nassif'e hediye araba
Suudi Arabistan'da kadınlara uygulanan araba kullanma yasağının kalkması için mücadele eden Sahar Nassif'e hayalindeki araba hediye edildi.
Bakan Yılmaz: Türkiye mazlumların yanındadır
Güney Afrika Cumhuriyeti'ne giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "burası inşallah sevginin, kardeşliğin merkezi olacak" dedi.
Trump Las Vegas saldırganına terörist demedi
ABD Başkanı Trump, 58 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ölenlerin aileleri, yaralılar ve güvenlik görevlileriyle buluştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

73
Suudi Arabistan'dan bir ilk: Kral Selman Rusya'da

Suudi Arabistan'dan bir ilk: Kral Selman Rusya'da

50
İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

51
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dini lideri Hamaney'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dini lideri Hamaney'le görüştü

68
İspanya ordusu askeri sevkiyat başlattı

İspanya ordusu askeri sevkiyat başlattı

33
Hollanda'da İslam karşıtı gösteri

Hollanda'da İslam karşıtı gösteri

40
Rum lider BM'ye Türkiye'yi şikayet etti

Rum lider BM'ye Türkiye'yi şikayet etti

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM