ABD donanmasının gemisi Montreal'de mahsur kaldı

Montreal Limanı'nda demirleyen ABD donanmasına ait savaş gemisi, buzlarda mahsur kaldı. Limanın buz tutması üzerine sıkışan savaş gemisi, buzların erimesini bekleyecek.





BUZLARIN ÇÖZÜLMESİ BEKLENECEK

Sözcü Hillerson, "Montreal ve geminin geçiş bölgesi boyunca sıcaklık normalden daha soğuk ve rekora yakın derecede düşük. Su yolları açılana kadar gemiyi Montreal'de tutmak, geminin ve mürettebatın güvenliği için önemli." dedi.

Freedom-variant tipi 118 metre uzunluğundaki USS Little Rock Fırkateyni, açık okyanusun yanı sıra sahil yakınlarında da çalışabilen hızlı ve çevik bir savaş gemisi olarak biliniyor. Gövdesinde buz birikimini azaltmak için geçici ısıtıcılar ve 16 buz çözücü ile donatılan geminin, denize açılabilmek için mart ayının ortalarına kadar buzu çözülmeyen St. Lawrence denizyolunun açılmasını beklemesi öngörülüyor