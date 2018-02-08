ABD Esad'ın saldırılarından endişeli

Şam hakkında endişeli olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının bombardımanlarından dolayı endişeli olduklarını açıkladı.





ÖLÜ SAYISI 180'İ GEÇTİ

Rus ve Suriye savaş uçaklarının bombalamaya devam ettiği, rejim muhalifi Suriyelilerin muhasara altında tutulduğu Şam yakınlarındaki Doğu Guta ve İdlib kırsalında dört gündür devam eden bombardımanda ölü sayısı 180’i geçti.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ABD, rejim ve Rus hava saldırıları nedeniyle tehdit altındaki Şam bölgesi Doğu Guta, İdlib’te ve Suriye’nin diğer bölgelerinde yaşanan şiddet olaylarından dolayı son derece endişe duyuyor” ifadeleri yer aldı.