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ABD Esad'ın saldırılarından endişeli

ABD, Doğu Guta ve İdlib'te devam eden rejim katliamı hakkında endişeli olduklarını dile getirdi.

İHA | 08.02.2018 - 22:22..
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Şam hakkında endişeli olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının bombardımanlarından dolayı endişeli olduklarını açıkladı.

ABD Esad'ın saldırılarından endişeli

ÖLÜ SAYISI 180'İ GEÇTİ

Rus ve Suriye savaş uçaklarının bombalamaya devam ettiği, rejim muhalifi Suriyelilerin muhasara altında tutulduğu Şam yakınlarındaki Doğu Guta ve İdlib kırsalında dört gündür devam eden bombardımanda ölü sayısı 180’i geçti.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ABD, rejim ve Rus hava saldırıları nedeniyle tehdit altındaki Şam bölgesi Doğu Guta, İdlib’te ve Suriye’nin diğer bölgelerinde yaşanan şiddet olaylarından dolayı son derece endişe duyuyor” ifadeleri yer aldı.

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