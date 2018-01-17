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ABD Filistin'e yapacağı yardımı askıya aldı

ABD, Kudüs kararına direnen Filistin'e yıldırma politikası uygulamaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin'e verilecek yardım hakkında yeni kararını açıkladı.

AA | 17.01.2018 - 01:30..
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ABD Filistin'e yapacağı yardımı askıya aldı

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya aldığını açıkladı.

"TEKRAR GÖZDEN GEÇİRME"

Nauert, "ABD, tekrar gözden geçirmek üzere Filistin'e verilecek 65 milyon dolarlık yardımı askıya aldı." ifadesini kullandı.

Yardımın askıya alındığını ve iptal edilmediğini bildiren Nauert, "ABD olarak bazı değişikliklerin yapılmasını bekliyoruz." dedi.

ABD Filistin'e yapacağı yardımı askıya aldı

KUDÜS İLE ALAKASI YOKMUŞ

Nauert, 65 milyon dolarlık yardımın askıya alındığını ancak 60 milyon dolarlık yardımın ise Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) verileceğini belirtti.

Sözcü Nauert, Donald Trump yönetiminin aldığı bu kararın BM'de yapılan Kudüs oylamasıyla alakalı olmadığını söyledi.

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