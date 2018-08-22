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ABD, Fransa ve İngiltere'den Esad'a gözdağı

14 Nisan sabahı Suriye'yi vuran ABD ile ortakları Fransa ve İngiltere, Esad rejiminin tekrar kimyasal silah kullanması durumunda yeniden harekete geçeceklerini belirtti.

AA | 22.08.2018 - 07:41..
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ABD, Fransa ve İngiltere'den Esad'a gözdağı

Guta'daki sarin gazı saldırısının 5. yılında ortak bildiri yayınlayan Fransa, İngiltere ve ABD, "Kimyasal silahları kınadığımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

ABD, Fransa ve İngiltere'den Esad'a gözdağı

TEKRAR SALDIRIRIZ MESAJI

ABD, İngiltere ve Fransa, "Esed rejiminin tekrar kimyasal kullanması durumunda harekete geçmekte kararlıyız." mesajı verdi.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın yaptığı ortak açıklamada, "Guta'daki korkunç sarin gazı saldırısının 5. yılında, Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasını kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Suriye rejiminin 2012'den bu yana sadece Guta'da değil Han Şeyhun, Latamina ve Duma'da da binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına yol açan kimyasal silah kullanımına başvurduğu anımsatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri olarak Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasını engellemek ve böyle bir kullanımda rejimi sorumlu tutmak konusundaki ortak kararlılığımızı bir kez daha teyit ederiz."

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