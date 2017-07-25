taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.464
USD
3,5590
EURO
4,1628
ALTIN
143,34
PETR
49,6100

ABD gemisi İran Sahil Güvenlik botuna ateş açtı

ABD donanmasına ait bir geminin, İran körfezinde bulunan İran Sahil Güvenlik botuna uyarı ateşi açtığı bildirildi.

25.07.2017 - 16:55
  1. Haberler
  2. Dünya

1

AFP haber ajansı, ABD'li bir askeri yetkilinin ifadesine dayanan haberde, ABD donanmasının İran Devrim Muhafızlarına bağlı bir gemiye doğru uyarı ateşi açtığını belirtti.

UYARI ATIŞI

ABD'li yetkili, İran'a ait geminin ABD donanmasına 150 metre kadar yaklaştığını ve akabinde uyarı atışı yapıldığını aktardı. Yetkili, ABD donanması tarafından yapılan uyarıların İran gemisi tarafından görmezden gelindiğini iddia etti.

"BAŞKA SEÇİMİMİZ YOKTU"

İsmi açıklanmayan yetkilinin yaptığı açıklamada şu ifadeler  yer aldı: "İran Devrim Mufaızlarına bağlı tekne son sürat ilerliyor. Herhangi bir sinyale cevap vermedi... Uyarı ateşi açmaktan başka seçimimiz yoktu..."

İlginizi Çekebilir
Baltık Denizi’nde Rusya ve Çin'den tatbikat
Rusya ve Çin, Baltık Denizi’nde ilk defa ortak tatbikat yapıyor.
Trump'ın çizdiği resim satışa çıkıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın bir hayır kurumu için çizdiği New York silüeti minimum 9 bin dolarla açık arttırmaya açılacak.
Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor
Ülkenin güneyindeki Vaucluse, Alpes-Maritimes, Var bölgelerinde ve Korsika adasında çıkan yangınlarda 19 kişi yaralandı
Endonezya'da tekne devrildi: 10 ölü
Devrilen sürat teknesi 10 kişinin yaşamını yitirmesine, 8 kişinin de kaybolmasına neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3 ABD'li askeri öldüren Ürdünlü askere müebbet hapis

3 ABD'li askeri öldüren Ürdünlü askere müebbet hapis

156
Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor

Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor

110
Erdoğan Almanların yaptırım tehdidini boşa çıkardı

Erdoğan Almanların yaptırım tehdidini boşa çıkardı

222
Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

206
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

82
Harun Kolçak'ın tabutu başında selfie

Harun Kolçak'ın tabutu başında selfie

244
İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM