ABD gemisi İran Sahil Güvenlik botuna ateş açtı

AFP haber ajansı, ABD'li bir askeri yetkilinin ifadesine dayanan haberde, ABD donanmasının İran Devrim Muhafızlarına bağlı bir gemiye doğru uyarı ateşi açtığını belirtti.

UYARI ATIŞI

ABD'li yetkili, İran'a ait geminin ABD donanmasına 150 metre kadar yaklaştığını ve akabinde uyarı atışı yapıldığını aktardı. Yetkili, ABD donanması tarafından yapılan uyarıların İran gemisi tarafından görmezden gelindiğini iddia etti.

"BAŞKA SEÇİMİMİZ YOKTU"

İsmi açıklanmayan yetkilinin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İran Devrim Mufaızlarına bağlı tekne son sürat ilerliyor. Herhangi bir sinyale cevap vermedi... Uyarı ateşi açmaktan başka seçimimiz yoktu..."