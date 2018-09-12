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ABD, Gürcistan'da insanlar üzerinde deney yapıyor iddiası

Eski Gürcistan Devlet Güvenliği Bakanı Igor Giorgadze, ABD Başkanı Trump'tan, Tiflis yakınlarındaki Richard Lugar Gürcü-Amerikan Laboratuvarı'nın faaliyetiyle ilgili soruşturma talep etti.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 00:20..
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Giorgadze, Moskova'daki basın toplantısında, Gürcistan'daki dostlarından aldığı evrakların birincil incelemesinin, laboratuvarda Gürcüler üzerinde gizli deneylerin yapılabileceğini gösterdiğini anlattı. Eski bakan, bazı deneylerin ölümcül sonuçlanmış olabileceğini söyledi.

Laboratuvarda, 2015'in Aralık ayında 30 kişinin Hepatit C tedavisi sırasında öldüğünün tahmin edildiğini ifade eden Giorgadze, 2016'nın Nisan ayında 30, Ağustos ayında da 13 kişinin öldüğünü, ölüm hanesinde 'bilinmiyor' yazıldığını ama bu ölümlerle ilgili soruşturma yapılmadığını aktardı. Eski bakan, ölen insanların isimlerinin de belirtilmediğini, sadece numaraları, doğum tarihleri ve cinsiyetlerinin yazıldığını belirtti.

"BAZI HASTALARA UYGUN OLMAYAN İLAÇ VERİLDİ"

Bu ölümlerin, Hepatit C'ye karşı mücadele bağlamında meydana geldiğini ileri süren Giorgadze, ‘tedavide' bazı hastalara uygun olmayan ilacın verildiğini ileri sürdü.

Biyolojik ve bakteriyolojik silah alanında uzman olmadığını, bu yüzden elindeki dokümanlara uzmanların bakması ve fikrini belirtmesi gerektiğinin altını çizen Georgadze, sözlerine şöyle devam etti:

"Başkanlığımdaki ‘Yurtdışındaki Gürcistan' toplumsal hareketi ve Gürcistan ve dışındaki yüz binlerce yurttaşlarım adından, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenmek istiyorum. Tüm samimiyetle sizden, ABD başkanlığı görevindeki selefinizin verdiği izinle ve eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ile varılan anlaşmaya uygun olarak Lugar laboratuvarı çalışanları tarafından Gürcistan'da yapılan deneylerin yasallığıyla ilgili soruşturma başlatmanızı istiyorum"

ABD, Gürcistan'da insanlar üzerinde deney yapıyor iddiası

"TRUMP, ÜLKESİNİ KONTROLSÜZ DENEYLERİN RİSKİNDEN KURTARMALI"

Trump'ın ülkelerini, biyoloji ve bakteriyoloji alanındaki çift amaçlı kontrolsüz deneylerin taşıdığı tehditlere karşı kurtarması durumunda, Gürcü halkının çok minnettar olacağını ifade eden Giorgadze, hikayenin açığa çıkması için elindeki evrakları yayımlamayı planladığını da sözlerine ekledi.

GÜRCİSTAN HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Eski bakanın iddialarını reddeden Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrolü ve Toplumsal Sağlık Merkezi'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, "Böyle bir şey yok. Yönetimimiz, isteyen herkesi laboratuvarı ziyaret etmeye ve şüpheleri gidermeye davet ettiğini defalarca bildirdi. Bunun önünde hiçbir engel yok" dendi.

Daha önce Moskova, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un tıbbi biyolojik laboratuvarlarını Rusya sınırları yakınlarına yerleştirmesiyle ilgili kaygılarını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2015'te bu bağlamda Lugar laboratuvarına işaret ederek, oraya ABD Kara Kuvvetleri tıbbi araştırma birliğinin yerleştiğini belirtmişti.

Moskova, Amerikan ve Gürcü yönetimlerinin, ABD ordusunun tehlikeli bulaşıcı hastalıkları araştıran birliğinin yaptığı çalışmaların gerçek içeriğini gizlemeye çalıştığını tahmin ediyor. Tüm endişe ve kaygıların asılsız olduğunu ifade eden Tiflis, laboratuvarın kesinlikle sadece bilimsel araştırmalarda bulunduğunu savundu.

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