ABD havalimanında sürpriz: Köpek sekiz yavru doğurdu

ABD’de engellilere yardımcı olmak için eğitilen bir rehber köpek, Philadelphia’daki yeni sahibine götürülmek üzere getirildiği Florida’nın Tampa kenti havaalanında 8 yavru dünyaya getirdi.

8 YAVRU DOĞURDU

Eleanor Rigby adındaki 2 yaşındaki köpek, uçağa binmek üzere kapıya geldiğinde yere yatınca eğitimcisi, doğumun geldiğini anladı. İtfaiye ekibinin yardımıyla gerçekleşen doğumda 7 erkek bir de dişi yavru dünyaya geldi.

UÇAĞA ALINMADILAR

Köpek eğitimcisi hayvanın doğumununun ardından “Doğumun bu kadar yakın olduğunu kestirememiştim” dedi. Bu arada yavru köpekler uçuş protokolleri nedeniyle uçağa alınmayınca eğitimci, köpekleri 1600 kilometre uzaklıktaki Philadelphia’ya otomobille götürmek zorunda kaldı.