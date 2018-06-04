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ABD ile Kuzey Kore arasında fatura krizi

ABD Başkanı Trump - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zirvesinde otel krizi çıktı. Kuzey Kore, Singapur’daki zirvenin otel masraflarını ödemek istemiyor, ABD ise faturaya karşı çıkıyor.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 08:42..
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ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, 12 Haziran’da Singapur’da bir araya gelecek. Ancak iki ülkenin diplomatik kurmayları sürpriz bir kriz ile karşı karşıya kaldı.

FATURA ÖDEMEK İSTEMİYORLAR

Kuzey Kore yönetimi Singapur’da konaklayacakları otelin faturasını ödemek istemiyor. Kim ve beraberindeki heyet, Singapur’da 5 yıldızlı Fullerton Oteli’nde konaklamayı tercih etti. Otelin kral dairesinin geceliği 6 bin dolar (28 bin TL). Ancak Kuzey Kore yönetimi bu masrafı üstlenmek istemiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise ABD’nin hiçbir şekilde Kuzey Kore’nin faturasını üstlenmeyeceğini ve üçüncü ülkelerin de üstlenmesini istemeyeceğini açıkladı.

NOBEL ÖDÜLÜ'NÜ BAĞIŞLAMAYI TEKLİF ETTİLER

Singapur yönetimi, zirvenin masraflarını üstlenebileceğini ifade etmişti. Kriz sürerken sürpriz bir teklif geldi. Nobel Barış Ödülü sahibi Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya (ICAN) yönetimi, 2017’de kazandıkları 1.1 milyon dolarlık (5.5 milyon TL) Nobel Ödülü’nün bir kısmının otel masraflarının ödenmesinde harcanabileceğini açıkladı.

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