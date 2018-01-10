ABD ile PYD/PKK'dan sözde ordu hazırlığı

ABD'nin Suriye konsunda Türkiye'ye verdiği sözlerin hiç biri uygulamaya geçirilmiyor, geçirilmediği gibi teröre yandaş olmaya devam ediliyor. Pentagon ve CIA, PYD/PKK'yı düzenli orduya çevirmeye hazırlanıyor.

PKK'NIN YENİ KOLU: SINIR MUHAFIZLARI

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel'in, 22 Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önlemek için Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmasının ardından ilk adım geldi.

ABD Savunma Bakanlığı, istihbarat teşkilatı CIA ve PYD/PKK'nın Kandil yapılanması, 400 terör örgütü mensubuna verdiği eğitimi tamamladı. "Sınır muhafızları" adı altında özel eğitim verilen 400 terörist örgütün özel güçlerine katıldı.

PKK'LI TERÖRİSTLERE EĞİTİM VERİLİYOR

CIA eğitmenleri teorik ve teknik bilgiler sağlarken, Pentagon’un hava indirme birimleri ile özel kuvvetleri, Kandil’den gelen teröristlerle ortak silahlı eğitim verdi. ABD'li makamlar konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, oluşturulacak birliklerin Türkiye sınırına karakollar olarak yerleştirilmesi beklendiği açıklandı.

ABD yönetimi, Suriye'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor operasyonlarında terör örgütü DEAŞ'ın büyük oranda yenilgiye uğratılmasına rağmen, PYD/PKK'ya desteğinin süreceğini açıklamıştı.