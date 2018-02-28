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ABD Irak'ı yeniden yapılandıracak

Uydurduğu bahanelerle Irak'ı işgal eden ABD yeniden yapılandırmak için 160 milyon dolar bütçe ayıracağını açıkladı.

AA | 28.02.2018 - 23:42..
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ABD Irak'ı yeniden yapılandıracak

Irak'ı yerle bir eden Amerika, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için harekat geçtiklerini belirtti. Gelişim programı başlattıklarını belirten ABD, 160 milyon dolar değerinde finansal destek vereceklerini açıkladı.

ABD Irak'ı yeniden yapılandıracak

YARDIMCI OLMAK İSTİYORLARMIŞ

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, programın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Tekâmül programı kapsamında, halka sunulan kamu hizmetine destek için Irak federal hükümeti ve yerel yönetimlere yardımcı olmayı umuyoruz." dedi.

ABD Irak'ı yeniden yapılandıracak

EMELLERİ İÇİN KAMU İDARESİ HİZMETİ VERECEKLER

Tekâmül Projesi Yönetim Başkanı John Leicester ise projenin beş seneyi kapsadığını belirterek, "İlk aşamada; Bağdat, Basra, Erbil, Ninova ve Babil olmak üzere 6 ilde kamu idaresi eğitimi verilecek." diye konuştu.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından uygulanacak 160 milyon dolar değerindeki programın, Irak'taki yetkililerin hizmet sektöründe ve kamu yönetiminde halka daha iyi hizmet sunması amacıyla yetkinliklerini geliştirmeleri eğitimini de içeriyor.

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