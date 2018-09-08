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ABD, Irak’ta diplomatlarını korumaya çağırdı

ABD, Irak’ın Basra kentinde protesto gösterilerinde meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili açıklama yaparak, Irak’taki diplomatlarını ve tesislerini korumaya çağırdı.

İHA | 08.09.2018 - 11:30..
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada, protestocuların barışçıl protesto hakkını kullanmaya haklarının olduğunu savunarak, güvenlik güçlerini diplomatları ve tesislerini korumaya çağırdı.

PROTESTO MEKTUBU

Öte yandan, dün akşam İran’ın Basra Başkonsolosluğu binasının protestocular tarafından ateşe verilmesinin ardından İran yönetimi, Bağdat’ın Tahran Büyükelçisini çağırarak protesto mektubu verdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi, ülkesinin Basra Başkonsolosluğunun protestocular tarafından ateşe verilmesi üzerine, Irak’ın Tahran Büyükelçisi Racih Sabır’ı çağırarak protesto ettiğini duyurdu.

Güvenlik güçlerini ihmalkarlıkla suçlayan sözcü, olaydan birkaç gün önce bazı şüpheli kişilerin bina önünde provokasyon yaptığının Irak hükümetine iletilmesine rağmen herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığını açıkladı.

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