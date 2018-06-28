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ABD: İran, Hizbullah, Hamas ve Husileri destekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran hükümetinin Hizbullah, Hamas ve Husiler gibi grupları destekleyerek ya da nükleer çalışmalar yaparak halkının kaynaklarını savurduğunu kaydetti.

AA | 28.06.2018 - 03:14..
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Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, İran hükümetini hedef alarak, hükümet karşıtı gösterilerin devam etmesinin "şaşırtıcı" olmadığını vurguladı.

ABD: İran, Hizbullah, Hamas ve Husileri destekliyor

"MACERAPEREST İRAN"

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan "Büyük Tahran Çarşısı"ndaki esnaf, ülkedeki ekonomik sorunlar ve döviz kurunda yaşanan yükselişi protesto etmek amacıyla kepenk kapatma eylemi yapıyor.

Pompeo, açıklamasında şunları kaydetti:

"İran hükümeti, Suriye'deki maceraperestliğiyle Hizbullah'a, Hamas'a ve Husiler'e verdiği desteğiyle ya da nükleer çalışmalar için yaptığı ihtiraslı harcamalarla halkının kaynaklarını savuruyor. Bu sadece halkının daha fazla eziyet çekmesine sebep olacak. Daha önce de söylediğim gibi İran'da protesto gösterilerinin devam etmesi kimseyi şaşırtmamalı. İran halkı, liderlerinin ülkenin zenginliğini meşru sebepler için kullanmasını istiyor. İran halkı yolsuzluktan, adaletsizlikten ve liderlerinin yetersizliğinden yorulmuş durumda. Dünya onların sesini duyuyor."

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