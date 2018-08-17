taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.14265
Euro
7.02955
Altın
1179.135
Borsa
86362.23

ABD, İran'a özel temsilci olarak Hook'u atadı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo; Politika Planlama Danışmanı Brian Hook'u yeni görevine atadı.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 15:06..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Hükümeti; İran'a yeni ve özel bir temsilci atadı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun aldığı kararla Hook İran'da nükleer silah kullanımını, terörizm ve Amerikalı tutukluların durumlarını tek tek inceleyecek.

POMPEO'YA BAĞLI ÇALIŞACAK

Hook, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İran’a yönelik stratejileri yürüten İran Eylem Grubu’na liderlik edecek. Bir süredir Amerikan dışişlerinin İran’ın petrol arzının önünü kesmek için Avrupalı ve Asyalı müttefiklerle başlatılan ikna görüşmelerine yürüten Hook doğrudan Mike Pompeo'ya bağlı olarak görev yapacak.

ABD, İran'a özel temsilci olarak Hook'u atadı

NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

Bilindiği üzere ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz mayıs ayında, İran'ın 2016 yılında altı ülkeyle imzaladığı uluslararası nükleer anlaşmadan ABD'nin çekildiğini açıklamıştı. Washington uygulanacak yaptırımların ancak İran’ın daha sert koşullar içeren bir anlaşmaya kabullenmesi, halinde kalkacağını söylüyor.

ABD halihazırda İran’a yönelik bazı yaptırımları başlatırken, İran’la varılan nükleer anlaşmadaki diğer imzacı ülkelerden Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa bu anlaşmayı kurtarmanın yollarını aramaya devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

181
Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

96
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

114
Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

134
Abdurrahim Albayrak'tan Ali Koç'a Emre tepkisi

Abdurrahim Albayrak'tan Ali Koç'a Emre tepkisi

149
Trump Türkiye'ye tehditlerini sürdürüyor

Trump Türkiye'ye tehditlerini sürdürüyor

162
Samsung Türkiye'deki telefonlara zam yaptı

Samsung Türkiye'deki telefonlara zam yaptı

583
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM