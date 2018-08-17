ABD, İran'a özel temsilci olarak Hook'u atadı

ABD Hükümeti; İran'a yeni ve özel bir temsilci atadı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun aldığı kararla Hook İran'da nükleer silah kullanımını, terörizm ve Amerikalı tutukluların durumlarını tek tek inceleyecek.

POMPEO'YA BAĞLI ÇALIŞACAK

Hook, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İran’a yönelik stratejileri yürüten İran Eylem Grubu’na liderlik edecek. Bir süredir Amerikan dışişlerinin İran’ın petrol arzının önünü kesmek için Avrupalı ve Asyalı müttefiklerle başlatılan ikna görüşmelerine yürüten Hook doğrudan Mike Pompeo'ya bağlı olarak görev yapacak.

NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

Bilindiği üzere ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz mayıs ayında, İran'ın 2016 yılında altı ülkeyle imzaladığı uluslararası nükleer anlaşmadan ABD'nin çekildiğini açıklamıştı. Washington uygulanacak yaptırımların ancak İran’ın daha sert koşullar içeren bir anlaşmaya kabullenmesi, halinde kalkacağını söylüyor.

ABD halihazırda İran’a yönelik bazı yaptırımları başlatırken, İran’la varılan nükleer anlaşmadaki diğer imzacı ülkelerden Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa bu anlaşmayı kurtarmanın yollarını aramaya devam ediyor.