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ABD, İran'ın İHA'sını düşürdü

ABD savaş uçakları ABD askerlerinin bulunduğu bölgede uçan bir İHA'yı vurdu.

20.06.2017 - 17:13
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ABD öncülüğündeki koalisyon açıklamasında 'Koalisyon güçlerinin üzerine doğru ilerleyen rejim yanlısı silahlı İnsansız Hava Aracı'nın ülkenin güneyinde vurularak düşürüldüğü' duyuruldu.

ÖNCE YOLU KESİLDİ SONRA VURULDU

Açıklamada "F-15E savaş uçağı Koalisyon mevzilerine ilerleyen ve düşmanca niyet sergileyen silahlı İHA'yı fark edince yolunu kesti. Yolunu değiştirmeden ilerlemeyi sürdürünce düşürüldü" dedi.

Koalisyon, İHA'nın İran yapımı Shaheed-129 modeli olduğunu ve olayın El Tanf yakınlarında gerçekleştiğini de belirtti.

ABD savaş uçağı, 18 Haziran'da Tabka kenti yakınlarında Suriye'ye ait bir Su-22 savaş uçağını düşürmüştü.

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