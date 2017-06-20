ABD, İran'ın İHA'sını düşürdü

ABD öncülüğündeki koalisyon açıklamasında 'Koalisyon güçlerinin üzerine doğru ilerleyen rejim yanlısı silahlı İnsansız Hava Aracı'nın ülkenin güneyinde vurularak düşürüldüğü' duyuruldu.
ÖNCE YOLU KESİLDİ SONRA VURULDU
Açıklamada "F-15E savaş uçağı Koalisyon mevzilerine ilerleyen ve düşmanca niyet sergileyen silahlı İHA'yı fark edince yolunu kesti. Yolunu değiştirmeden ilerlemeyi sürdürünce düşürüldü" dedi.
Koalisyon, İHA'nın İran yapımı Shaheed-129 modeli olduğunu ve olayın El Tanf yakınlarında gerçekleştiğini de belirtti.
ABD savaş uçağı, 18 Haziran'da Tabka kenti yakınlarında Suriye'ye ait bir Su-22 savaş uçağını düşürmüştü.