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ABD ırkçılık ile imtihanında yine sınıfta kaldı

Yazar Harper Lee'nin Bülbülü Öldürmek isimli Pulitzer ödüllü ve ırkçılık karşıtı kitabı, Mississippi’de bir okulun müfredatından çıkartıldı.

20.10.2017 - 09:16
  1. Haberler
  2. Dünya

Avrupa'da ırkçılık eylemleri günden güne artarken, bir diğer ırkçı faaliyetler bölgesi de ABD. Beyaz ırkçılığının yaşandığı ve siyahilerin öldürüldüğü, şiddete maruz ırakıldığı eyaletlerden Missisipi de bir okulda nasıl ırkçı eğitim verildiği ortaya çıktı.

ABD ırkçılık ile imtihanında yine sınıfta kaldı

IRKÇILIK KARŞITI ROMAN YASAKLANDI

Türkçe’de "Bülbülü Öldürmek" adıyla yayımlanan, Harper Lee'nin Pulitzer ödüllü romanı ABD’nin Mississippi eyaletindeki bir okul tarafından "insanları rahatsız ettiği" gerekçesiyle yasaklandı.

Konuya ilişikin okul yönetimi "bu konuda verilen eğitim başka kitaplardan da alınabilir" açıklamasını yaparken, yasak sosyal medyada büyük tartışmaların konusu oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı yasağı fikir özgürlüğüne aykırı olarak bulduğunu ve ırkçılığa meyil veren bir eğitim sisteminin oturtulmaya çalışıldığını söylerken, karşıt görüşlüler ise yasağı savundu.

PULİTZER ÖDÜLLÜ KİTAP

1960 yılında yaşanan ırkçılıkları konu alan kitabın konusu 2017 yılının ABD'sinde olanları yansıtmaya devam ettiği için eleştirilerin ve hazımsızlıkların konusu olan bu kitap yasakla ilk kez karşılaşmıyor.

ABD’nin Virginia eyaleti 2016 yılında Lee’nin klasik romanını okul müfredatından kaldırmıştı. Sansüre Karşı Ulusal Koalisyon tarafından o dönem karara karşı gönderilen mektupta kitabın ırkçılığı teşvik etmediğinin altı çizilerek, romanın ABD’deki ırkçılığın tarihine dair gerçekçi hikayeler sunduğu belirtilmişti. Mektupta “Bu hikayelerin gerçek olduğunu bilmek bize bununla mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor” ifadelerine yer vermişti.

IRKÇILIKLA MÜCADELEDE BİR BAŞYAPIT

1960 yılında yayımlanan ve büyük başarı kazanarak Amerikan edebiyatının klasikleri arasına giren roman, kadınlara yönelik cinsel saldırı ve ten rengi nedeniyle başı polis ve yargı sistemiyle derde giren bir vatandaşı konu alıyor.

ABD ırkçılık ile imtihanında yine sınıfta kaldı

Adamı savunmakla görevlendirilen avukatın kasabalılarla ters düşmesi üzerinden ırk eşitsizliğine odaklanan romanın aynı adla çekilen sinema uyarlaması, 1962 yılında Oscar kazanmıştı.


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