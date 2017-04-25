ABD Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı birleşti

Kuzey Kore silahlı kuvvetlerin kuruluş yıldönümü büyük askeri gösteriyle kutlanırken, bir Amerikan denizaltısı da Güney Kore'de demirledi. Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak füze ve nükleer denemelerini sürdürmesi ABD'nin sert tepkisine yol açmış ve Washington sabırının sonsuz olmadığını duyurmuştu.

TOKYO'DA BİR ARAYA GELDİLER

Bir Amerikan filosunun Kore yarımadasına doğru yola çıkmasından sonra Güney Kore, ABD ve Japonya'nın temsilcileri Kuzey Kore krizini görüşmek üzere Tokyo'da bir araya geldiler.

NÜKLEER DENEME ENDİŞESİ

Kuzey Kore'nin BM kararlarına aykırı olarak yeniden uzun menzilli balistik füze ya da nükleer deneme yapmasından endişe duyuluyor. Silahlı kuvvetler gününde Kuzey Kore füze denemelerini yaptığı Wonsan'da uzun menzilli top atışlarıyla gözdağı vermeye çalışırken Güney Kore ordusu teyakkuz durumuna geçti. Güney Kore haber ajansı, Wonsan'daki tatbikata Devlet Başkanı Kim Jong Un'un bizzat komuta etmiş olabileceğini bildirdi.

ORDU VİDEOSU YAYINLANMIŞTI

Kuzey Kore medyasının ‘Kore Halk Ordusunun' 85. kuruluş yıldönümü münasebetiyle yayınladığı yorumda ordunun ‘Amerikan art niyetliliğine ve nükleer şantajına son vermeye hazır olduğu' dile getirildi. Rodog Sinmun adlı gazetenin birinci sayfadan yayınladığı makalede ‘Halk Ordusu'nun, elindeki isabet gücü yüksek minyatür nükleer silahları ve denizaltılarındaki balistik füzeleriyle sınırsız tahrip gücüne sahip olduğu' belirtildi.

ABD'NİN SAVAŞ FİLOSU

Kuzey Kore'nin artan nükleer ve balistik füze tehdidine tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore'nin ABD'yi nükleer füzeyle vurmasına fırsat vermeyeceklerini ve askeri olanları da dâhil bütün opsiyonların değerlendirildiğini söylemişti. Trump Kuzey Kore'yi uyarmak ve müttefikleriyle dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla bir savaş filosunu Kore açıklarına göndermişti.

BATI PASİFİK SULARI ISINMAYA BAŞLADI

Güney Kore donanmasının Amerikan savaş gemileriyle ortak tatbikat düzenlediği ve Kore'ye yaklaşmakta olan Amerikan filosuna Kore savaş gemilerinin de katılacağı öğrenildi.

Japonya, krizin sona erdirilmesi için Çin'in aktif rol üstlenmesini beklediklerini ve baskı aracı olarak Kuzey Kore'ye petrol ambargosu uygulanabileceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da 15 Güvenlik Konseyi üyesi devletin büyükelçileriyle yaptığı buluşmada Konsey'in Kuzey Kore için ağırlaştırılmış yaptırımlar kararlaştırması gerektiğini söyledi.

BARIŞÇIL ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Çin Komünist Partisi'nin yayın organında çıkan bir makalede taraflara itidal ve barışçı çözüm çağrısında bulunuldu. Yazıda Kuzey Kore'nin askeri gücünü abarttığına ve kendine verebileceği zararı küçümsediğine de yer verildi.

Balistik füze ve ‘Tomahawk' roketleriyle donatılmış olan Amerikan nükleer denizaltısı ‘USS Michigan' Güney Kore'nin Busan limanına yanaştı. Başkan Trump, Kuzey Kore yönetimine daha fazla baskı yapması için Çin'e yeniden çağrıda bulundu. Çin yönetimi Kuzey Kore'nin tahriklerine ve nükleer silah kullanma tehditlerini tekrarlamasına sert tepki göstermişti.