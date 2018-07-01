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ABD, K. Kore'nin nükleer programını bitiriyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Kuzey Kore'nin nükleer silahları ve balistik füze programını bir yıl içinde ortadan kaldırmaya yönelik bir planlarını olduğunu söyledi.

AA | 01.07.2018 - 21:58..
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ABD, K. Kore'nin nükleer programını bitiriyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, CBS'de yayınlanan "Face the Nation" programına konuştu.

"KUZEY KORE İŞ BİRLİĞİ YAPACAK"

Bolton, Washington yönetiminin, Kuzey Kore'nin nükleer silahları ve balistik füze programının bir yıl içinde ortadan kaldırmasıyla sonuçlanacak bir plana sahip olduğunu, yaptırımların hızla kaldırılmasını ve Güney Kore ile Japonya'dan yardımların gelmesini isteyen Kuzey Korelilerin iş birliği yapmasını beklediğini belirtti.

ABD, K. Kore'nin nükleer programını bitiriyor

"KUZEY KORE'NİN GEÇMİŞTE NELER YAPTIĞIN BİLİYORUZ"

Bolton, öte yandan, Kuzey Kore yönetimiyle müzakereleri yürüten ekibin sağlam adımlarla ilerlediğini belirterek, "Kuzey Korelilerin geçmişte neler yaptığının hepimiz bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

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