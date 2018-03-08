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ABD Karadeniz'de elektronik füze önleme sistemini denedi

ABD donanmasının, yeni elektronik füze saldırısı tespit ve önleme sistemini Karadeniz'de test ettiği belirtildi.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 07:59..
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2 haftadır Karadeniz'de bulunan Arleigh Burke sınıfından Uss Carney (DDG-64) destroyeri, ABD’nin 40 yıldır farklı modifikasyonlar şeklinde kullandığı AN/SLQ-32V6 elektronik harp sisteminden Block II cihazını test etti.

ABD Karadeniz'de elektronik füze önleme sistemini denedi

"BLOCK 2 KULAK, BLOCK 3 YUMRUK OLACAK"

The Driver’in haberine göre, Block II’nin, elektronik savaş araçlarını iyileştirme programı SEWIP kapsamında modernize edildiği kaydedilen haberde, bu aracın Block III’ü geliştirmede temel alındığı belirtilerek, “Eğer Block II geminin kulakları ise Block III yumrukları olacak” dendi.

ABD Karadeniz'de elektronik füze önleme sistemini denedi

SOSYAL MEDYADA DA YER ALDI

Bir Twitter kullanıcısının yayınladığı fotoğraflar, haberi doğrular nitelikte.

Sosyal medya kullanıcısı "USS Carney’de yeni AN/SLQ-32V6 sistemi: ABD Donanması, DDG-64’ü Lockheed Martin şirketinin SEWIP programı kapsamında modernize edilen Block II ile donattı. Bu, USS Carney için füze tehdidine karşı mücadelede önemli bir elektronik koruma sistemi yenilemesi. USS Carney, dün Türk Boğazlarını geçerek Akdeniz’e geçti" diye yazdı.

ABD Karadeniz'de elektronik füze önleme sistemini denedi

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