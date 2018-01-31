ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

Katar ve körfez ülkeleri arasındaki krizin ilgili ülkeleri etkilediği gibi ABD'yi de etkilediğini itiraf eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Ekonomik ve askeri olarak etkilendik" dedi.

"GERGİNLİK SONA ERMELİ"

Taraflara gerginliği sona erdirme çağrısında bulunan Tillerson, "Taraflara olumsuz söylemi düşürmesi ve tansiyonu daha da gerecek tutumlardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tillerson, "Katar ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğin olumsuz sonuçları oldu. Bu gerginlik müdahil olan ülkelerin yanı sıra ABD'yi de askeri ve ekonomik olarak etkiledi." şeklinde konuştu.