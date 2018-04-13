ABD: Kimyasal saldırının yapıldığı kanıtına sahibiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'nin Duma bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı Suriye Hükümeti'nin gerçekleştirdiğinden emin olduklarını söyledi.

"KANITIMIZ VAR"

''Suriye rejimi sorumludur. Bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz. Rusya bilgi toplayıp bunları değiştiriyor." diyen Nauert, Rusya'nın "hikayeleri değiştirdiğini" söyledi.

Heather Nauert, "Rusya bunu daha önce farklı konularda da yaptı. Rusya hikayeleri değiştirir ve bunu tekrar yaptı.'' dedi.

"İngiltere'nin bu saldırıyla bir alakası yoktu." ifadesini kullanan Nauert, "Suriye Hükümeti bu saldırıyı gerçekleştirdi." diye konuştu.

Sözcü Nauert, "Elinizde delil var mı?" şeklindeki soruya ise "Evet" yanıtını verdi.