taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0961
EURO
5,0560
ALTIN
177,12
PETR
72,4700

ABD: Kimyasal saldırının yapıldığı kanıtına sahibiz

Suriye'deki kimyasal saldırı hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı Suriye hükümetinin gerçekleştirdiğine dair kanıta sahip olduklarını belirtti.

AA | 13.04.2018 - 22:17..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD: Kimyasal saldırının yapıldığı kanıtına sahibiz

ABD: Kimyasal saldırının yapıldığı kanıtına sahibiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'nin Duma bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı Suriye Hükümeti'nin gerçekleştirdiğinden emin olduklarını söyledi.

"KANITIMIZ VAR"

''Suriye rejimi sorumludur. Bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz. Rusya bilgi toplayıp bunları değiştiriyor." diyen Nauert, Rusya'nın "hikayeleri değiştirdiğini" söyledi.

Heather Nauert, "Rusya bunu daha önce farklı konularda da yaptı. Rusya hikayeleri değiştirir ve bunu tekrar yaptı.'' dedi.

"İngiltere'nin bu saldırıyla bir alakası yoktu." ifadesini kullanan Nauert, "Suriye Hükümeti bu saldırıyı gerçekleştirdi." diye konuştu.

Sözcü Nauert, "Elinizde delil var mı?" şeklindeki soruya ise "Evet" yanıtını verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İsrail'den Filistinlilere sert müdahale
İsrail güçlerinin Gazze'de Filistinlilere karşı gerçek mermilerle yaptığı müdahalede 113 kişi yaralandı.
Hollanda Suriye kararını açıkladı
Almanya ve İtalya'dan sonra Hollanda da Suriye'ye yönelik operasyonda yer almayacağını bildirdi.
Eyfel Kulesi çalışanları grevde
Fransa'da devam eden grevlere Eyfel Kulesi çalışanlarının da katılması nedeniyle tarihi mekanın ziyarete kapatıldığı bildirildi.
Evinin yıkılmasını istemeyen adam bebeğiyle çatıya çıktı
Güney Afrika'da gecekondusunun yıkılmasını isteyen adam 6 aylık kızını protestosuna alet etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aksaray'da 440 şişe sahte içki yakalandı

Aksaray'da 440 şişe sahte içki yakalandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM