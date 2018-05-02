ABD koalisyonunun koruduğu Bağdat'ta DEAŞ saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde terör örgütü DEAŞ militanlarının düzenlediği silahlı saldırıda 2'si polis 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
YAYALARA RAST GELE ATEŞ AÇILDI
Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli Üsteğmen Numan Hamid ez-Zuheyri de saldırının, teröristlerin Tarimiyye ilçe merkezinde yayalara rastgele ateş etmesi sonucu gerçekleştiğini duyurdu.
Bağdat yönetimi Aralık 2017'de, ülke topraklarının DEAŞ'tan arındırıldığını açıklasa da örgüt halen uyuyan hücreleriyle zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ediyor.