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ABD koalisyonunun koruduğu Bağdat'ta DEAŞ saldırısı

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ta DEAŞ ile mücadelesinin devam ettiği iddialarına rağmen, terör örgütünün saldırıları giderek artıyor. Son saldırıda 8 kişinin öldüğü açıklandı.

AA | 02.05.2018 - 02:57..
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Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde terör örgütü DEAŞ militanlarının düzenlediği silahlı saldırıda 2'si polis 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD koalisyonunun koruduğu Bağdat'ta DEAŞ saldırısı

YAYALARA RAST GELE ATEŞ AÇILDI

Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli Üsteğmen Numan Hamid ez-Zuheyri de saldırının, teröristlerin Tarimiyye ilçe merkezinde yayalara rastgele ateş etmesi sonucu gerçekleştiğini duyurdu.

Bağdat yönetimi Aralık 2017'de, ülke topraklarının DEAŞ'tan arındırıldığını açıklasa da örgüt halen uyuyan hücreleriyle zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

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