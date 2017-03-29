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ABD Kongresi internet mahremiyet kurallarını değiştiriyor

ABD Temsilciler Meclisi, "internet mahremiyetinin korunmasıyla ilgili kuralları" iptal eden yasa tasarısını kabul etti.

29.03.2017 - 08:50
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ABD Temsilciler Meclisi, önceki Başkan Barack Obama döneminin son günlerinde Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylanan "internette kişisel bilgi güvenliğinin korunmasıyla ilgili kuralları" iptal eden yasa tasarısını kabul etti.

TRUMP İMZALAYACAK

Tasarı, internette kişisel bilgilerin güvenliğine ilişkin kullanıcılar lehine düzenlemeleri içeriyor, kullanıcılardan izinsiz bilgi toplanması ve satılmasını önemli ölçüde engelliyordu. Obama döneminin son günlerinde FCC tarafından kabul edilen ancak henüz uygulanmaya başlamayan kurallar, bu yasa tasarısının ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması ve yasalaştırılması halinde tamamen ortadan kalkacak.

KİŞİSEL BİLGİLER TEHLİKEDE Mİ?

Amerikan kamuoyunda "İnternette kişisel bilgi güvenliği tehlikede mi?" sorusunun sorulmasına neden olan yeni yasa tasarısının imzalanmasıyla tartışmanın daha fazla alevleneceği ve hatta Cumhuriyetçilerin geri adım atmak zorunda kalabileceği ifade ediliyor.

 

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