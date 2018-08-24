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ABD Lane Kasırgası'na hazırlanıyor

Saatte 250 kilometre hıza kadar ulaşan Lane Kasırgası, ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan adalara doğru ilerliyor. Hawaii'de halk erzak stoğu yaparak evlere kapandı.

Haber Merkezi | 24.08.2018 - 09:48..
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ABD bu yıl kasırgalar ve afetler ile oldukça zorlu bir imtihan gerçekleştirdi. Birleşik Devletler bu sefer de 1992'den bu yana en şiddetli kasırga olması beklenen Lane Kasırgası'na hazırlanıyor.

ABD Lane Kasırgası'na hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR YAPILDI

Hawaii'yi vurması beklenen kasırga öncesinde adada dükkanlar boşaltılıp evlere yiyecek stokları yapıldığı belirtildi. Yetkililer halka, kasırganın etkisi geçene kadar evlerinde kalmalarını sağlayacak erzak stoğu yapmalarını ve uzun süreli elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarılarında bulundu.

ABD Lane Kasırgası'na hazırlanıyor

NASA UZAYDAN ÇEKTİ

Dördüncü kategorideki Lane Kasırgası'nın saatte 250 kilometre hıza ulaştığı ve Hawaii'deki Oahu Adası'na doğru ilerlerken hızını bir miktar kaybettiği ifade ediliyor. NASA tarafından uzaydan çekilen kare ise kasırganın boyutunu gözler önüne seriyor.

ABD Lane Kasırgası'na hazırlanıyor

ABD Lane Kasırgası'na hazırlanıyor

Salı günününden önce 5. kategori kasırga olarak derecelendirilen Lane, Çarşamba günü zayıflayarak dördüncü kategoriye düşürülmüştü. Lane Kasırgası'nın Cuma günü Hawaii'yi terk etmesi bekleniyor.

ABD Lane Kasırgası'na hazırlanıyor

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