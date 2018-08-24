ABD Lane Kasırgası'na hazırlanıyor

ABD bu yıl kasırgalar ve afetler ile oldukça zorlu bir imtihan gerçekleştirdi. Birleşik Devletler bu sefer de 1992'den bu yana en şiddetli kasırga olması beklenen Lane Kasırgası'na hazırlanıyor.

HAZIRLIKLAR YAPILDI

Hawaii'yi vurması beklenen kasırga öncesinde adada dükkanlar boşaltılıp evlere yiyecek stokları yapıldığı belirtildi. Yetkililer halka, kasırganın etkisi geçene kadar evlerinde kalmalarını sağlayacak erzak stoğu yapmalarını ve uzun süreli elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarılarında bulundu.

NASA UZAYDAN ÇEKTİ

Dördüncü kategorideki Lane Kasırgası'nın saatte 250 kilometre hıza ulaştığı ve Hawaii'deki Oahu Adası'na doğru ilerlerken hızını bir miktar kaybettiği ifade ediliyor. NASA tarafından uzaydan çekilen kare ise kasırganın boyutunu gözler önüne seriyor.

Salı günününden önce 5. kategori kasırga olarak derecelendirilen Lane, Çarşamba günü zayıflayarak dördüncü kategoriye düşürülmüştü. Lane Kasırgası'nın Cuma günü Hawaii'yi terk etmesi bekleniyor.