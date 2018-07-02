ABD Maslahatgüzarı: YPG Münbiç'te durumu anladı

ABD'nin Bağımsızlığının 242. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett ve eşi Alison Kosnett'in ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda verilen davete Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın, Ankara'da görev yapan çok sayıda büyükelçi, diplomat ve gazeteci katıldı.
"TRUMP, BÜYÜKELÇİ ATAMAK İSTİYOR"
ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett, “YPG’nin Münbiç’te durumu anladığını düşünüyorum. Trump, Türkiye’ye yüksek profilli bir büyükelçi atamak istiyor.” dedi.