ABD Maslahatgüzarı: YPG Münbiç'te durumu anladı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 3 partinin anlaşması durumunda yerel seçimlerin de erkene alınabileceğini açıkladı.

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Sözcü'yü yalanlayan rakamlar

Sözcü, "Silivri'den en çok oy HDP ve AK Parti'ye çıktı" manşeti attı ama rakamlar öyle demiyor.