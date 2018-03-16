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ABD, Menbiç'te PKK'dan boşalan alanlara takviye yapıyor

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral McKenzie, Menbiç'te terör örgütünden boşalan mevkilere sevkiyat yaptıklarını açıkladı.

AA | 16.03.2018 - 04:56..
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ABD, Menbiç'te PKK'dan boşalan alanlara takviye yapıyor

Korgeneral McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DEAŞ'A OPERASYONLAR YAVAŞLADI"

McKenzie, Fırat Vadisi'nin güneyinde ABD öncülüğündeki koalisyon operasyonlarına destek veren bazı SDG (PYD/PKK paravanı) unsurlarının Afrin'e gittiğini, bunun da DEAŞ karşıtı operasyonları yavaşlattığını belirtti.

ABD'li komutan McKenzie, "DEAŞ'ın ivme kazandığını söyleyemem ancak bunun yerine (DEAŞ'ın) kaçınılmaz sonu, sıradan kuvvetlerin ayrılmasından değil de bazı liderlerin kuzeye geri dönmesinden dolayı yavaşladı. Dolayısıyla ilerlememiz yavaşladı." dedi.

Bölgede çatışmaların sürdüğünü dile getiren McKenzie, gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

ABD, Menbiç'te PKK'dan boşalan alanlara takviye yapıyor

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral McKenzie

 

YPG'DEN BOŞALAN ALANLARA ABD SEVKİYATI

YPG/PKK unsurlarının Afrin'e gitmesinden dolayı ABD'nin bölgede herhangi bir ayarlama yapıp yapmadığına ilişkin soruyu McKenzie, şöyle yanıtladı:

"Sahadaki komutanlarımız her zaman savaş alanından olup bitenlerle ilgili değerlendirme yapıyorlar. Bu taktiksel detaylar elimde yok ancak şunu söyleyebilirim. Kendi kuvvetlerimizin güvenliğini sağlamak üzere muhtemelen hem güneye hem de Menbiç'e bazı sevkiyatlar yaptık."

ABD, Menbiç'te PKK'dan boşalan alanlara takviye yapıyor

AFRİN'E GEÇEN BİN 700 PKK'LIYA ABD ONAYI

AA muhabirinin "Afrin'e giden unsurlar konusunda SDG'nin ABD ile konuşup konuşmadığını ve en son Afrin'e giden bin 700 YPG/PKK'lının ABD'nin izni ve onayıyla gidip gitmediğine" ilişkin sorusuna McKenzie, "Onlarla iyi iletişimimiz devam ediyor. Bu konuyu konuştuk ve bu tekrar konumlandırma kararı onların." yanıtını verdi.

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