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ABD nükleer silahlarını geliştirme kararı aldı

Pentagon, F-35'ler dahil olmak üzere denizden atılan nükleer füzelerin de modernize edileceğini belirtti. Açıklamada, ABD'nin her türlü saldırıya karşı nükleer yapılanmayı geliştireceği ifade edildi.

AA | 03.02.2018 - 08:17..
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ABD Savunma Bakanlığı, nükleer durum inceleme belgesini yayınladı. Savunma Bakanlığı Müsteşarı Patrick Shanahan, denizden fırlatılan nükleer seyir füzelerinin modernize edileceğini açıkladı.

NÜKLEER SEYİR FÜZELERİ SAHAYA SÜRÜLECEK

Shanahan, 2018 Nükleer Durum İnceleme Belgesinin nükleer kapasite, komuta ve kontrol sistemini büyük ölçüde modernize edilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Müsteşar, ABD'nin denizaltılardan fırlatılan balistik füze harp başlıklarını azaltıp bunun yerine ABD'nin Soğuk Savaş sırasında kullandığı denizden fırlatılan nükleer seyir füzelerini modernize ederek tekrar sahaya çıkaracağını açıkladı.

Bunun uluslararası anlaşmaları ihlal edecek herhangi bir yeni savaş başlığı sayısını veya nükleer stok miktarını artırmayacağını ifade eden Shanahan ABD'nin nükleer gücünü "en uç durumlarda" kullanmayı düşüneceğini belirtti.

ABD nükleer silahlarını geliştirme kararı aldı

HER TÜRLÜ SALDIRIYA KARŞI CAYDIRICILIK HEDEF GÖSTERİLDİ

Belgede ABD'nin nükleer kapasitesinin "nükleer ve nükleer olmayan saldırılara karşı caydırıcılık", "müttefik ve ortaklara güvence vermek", "caydırıcılığın çökmesi durumunda ABD hedeflerine ulaşmak" ve "belirsiz geleceği garanti altına almak" üzere modernize edilmesini gerektiği ifade edildi.

Belgede, ABD'nin nükleer silahalarının, denizaltılardan fırlatılan balistik füzeler taşıyabilen 14 Ohio sınıfı denizaltı, 400 tek harp başlıklı MinutemanIII füzelerinden oluşan karada konuşlu kıtalararası balistik füzeler, nükleer kapasiteli 46 B-52 ve 20 B-1 bombardıman uçakları ile F-15 uçaklarının taşıdığı havadan fırlatılan nükleer başlıklı seyir füzelerinden oluştuğu ifade ediliyor.

YENİ NESİL KAPASİTE GELİŞTİRİLECEK

Ohio sınıfı denizaltıların devam etmekte olan Columbia sınıfı yeni nesil nükleer kapasiteli denizaltılarla değiştirileceği ifade edilen belgede Pentagon'un karada konuşlu nükleer silahlarını, Karada Konuşlu Stratejik Caydırıcı Güç programı kapsamında modernize edileceği belirtiliyor.

Belgede yeni nesil B-21 Raider tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarının da 2020'nin ortalarında görev alacağı dile getiriliyor.

ABD nükleer silahlarını geliştirme kararı aldı

F--35'LERE NÜKLEER GÖREV

ABD'nin mevcut havadan fırlatılan seyir füzelerinin uzun menzil Stand-Off seyir füzeleri ile değiştirileceği ifade edilen belgede söz konusu füzelerin ileri düzey entegre hava savunma sistemlerinden sıyrılabileceği ve bombardıman uçaklarının kapasitesine katkı sağlayacağı kaydediliyor.

ABD'nin stratejik olmayan nükleer kapasitesinin F-15E uçakları ile taşınan B61 bombalarından ve çift rollü hava araçlarından oluştuğu ifade edilen belgede "ABD mevcut, yaşlanmakta olan çift rollü hava araçlarının yerini almak üzere nükleer kapasiteli ileri intikal F-35 uçaklarına nükleer kapasite ekliyor." ifadelerine yer verildi.

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