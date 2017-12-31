ABD olimpiyatlara rağmen Güney Kore'de tatbikat yapacak

Şubat ayında Güney Kore'de başlayacak olan Kış Olimpiyatları için gözler ABD'ye çevrilmişti. Bu ülkede tatbikatlarda bulunan Amerika'nın olimpiyat sürecinde çalışmalarına ara vermesi bekleniyordu.

ABD'DEN OLUMSUZ CEVAP GELDİ

Basın karşısına geçen ABD Savunma Bakanı James Mattis, Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'ndan dolayı tatbikatların durudurulma olasılığının sorulması üzerine; "Tatbikatların durdurulması gündemde değil. Bu konuyu iki taraf da değerlendirmeli. Diplomatik bir karar üzerine veya ona benzer bir durumda tatbikatları askıya alabilirim. Fakat henüz böyle bir gelişme beklemiyorum" ifadelerini kullandı.