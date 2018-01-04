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ABD, Pakistan'ı özel izleme listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, "dini özgürlüğün şiddetli bir şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle Pakistan’ı artık özel olarak takip edecek.

İHA | 04.01.2018 - 20:03..
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ABD’den Pakistan’la ilgili yeni bir açıklama daha geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı 1998 Uluslararası Dini Özgürlükler Yasasında yapılan çeşitli düzenlemeler çerçevesinde Pakistan’ın "izleme listesine" alındığını açıkladı.

ABD'NİN İZLEME LİSTESİ

Açıklamada, düzenlemeler kapsamında Çin, Eritre, İran, Myanmar, Kuzey Kore, Sudan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın da "Özellikle endişe duyulan ülkeler" listesine eklendiği ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Dini özgürlüğün korunması barış, istikrar ve refah için hayati önem taşıyor” ifadeleri kullanıldı.

ABD, Pakistan'ı özel izleme listesine aldı

TRUMP: ABD, APTALCA BİR ŞEKİLDE PAKİSTAN'A YARDIM ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD aptalca bir şekilde son 15 yılda Pakistan’a 33 milyar dolardan fazla yardım sağladı. Ancak liderlerimizin aptal olduğunu zanneden onlar, bize yalandan ve hileden başka bir şey vermedi. Çok az yardım yaparak Afganistan’da avladığımız teröristlere sığınacak liman sağladılar. Artık yok" ifadelerini kullanmıştı.

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