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ABD polisi kaçak hırsıza araçla çarpıp durdurdu

ABD polisi, peşine düştüğü bir kadın hırsızın üzerine aracını sürüp çarptı. O anlar polis otomobilinin kamerasına kaydedildi.

Haber Merkezi | 26.05.2018 - 10:03..
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ABD'nin Oklahoma eyaletinde gerçekleşen bir hırsızlık, polisin oldukça sert müdahalesiyle sonlandırıldı. Kadın bir otomobil hırsızı, araç çaldığı sırada polis peşine takıldı. Araçla bir süre kaçan kadın, daha sonra otomobili bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.

ABD polisi kaçak hırsıza araçla çarpıp durdurdu

POLİS ÇARPARAK DURDURDU

Yaya olarak kaçma fikri onu az daha canından ediyordu. Polis, peşinden takip ettiği hırsıza dur uyarısı yaptı ancak kadın kaçmaya devam etti. Bunun üzerine direksiyon abşındaki memur aracın süratini artırarak doğruca kadının üzerine doğru polis otomobilini sürdü.

Tam bu sırada yan koltukta oturan diğer polis aracı kullanan memura "ona çarpma, ona sakın çarpma" uyarısını defalarca tekrar etti ancak bu uyarı da işe yaramadı. Araç doğruca kadına çaparak hırsızı durduru.

Kaçan kadına arabayla çarpan polis VİDEO

YARALI OLARAK KURTARILDI

Polisin sert müdahalesi sonrası hırsız yerden kalkamadı. Araçtan inen polis memurları kadının sağlık durumunu kontrol etti. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan kadın hırsız gözaltına alınırken, görüntülerin ortaya çıkması üzerine ABD polisinin sert müdahalesi yeniden tartışma konusu oldu.

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