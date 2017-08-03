ABD Rakka’da kalıcı silahlı güç oluşturuyor

Bağdat’tan video konferans yönetimiyle ABD savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanan Albay Dillon, koalisyon tarafından eğitilen Rakka İç Güvenlik Gücü’nün (RİGG) şehirde DEAŞ’tan temizlenen alanlara yerleşmeye başladığını ifade etti.

"850 YEREL MİLİS EĞİTİLDİ"

Dillon, “Şehrin temizlenen bölgelerinde çoğunlukla Araplardan ve DEAŞ karşıtı yerel gönüllülerden oluşan Rakka İç Güvenlik Gücü, düzeni sağlamaya ve teröristlerin kaçmasını veya geri dönmesini engellemeye devam ediyor.” dedi.

Bu hafta 230 kişinin daha eğitimini tamamlayarak gruba katıldığını ifade eden Dillon, "şimdilik söz konusu kuvvetin sayısının 850 olduğunu" dile getirdi.

Dillon, koalisyon tarafından gruba temel silah eğitiminin yanı sıra ilk yardım, silahlı çatışma, tarama ve kontrol noktası operasyonları konularında eğitim verildiğini belirtti.

Rakka İç Güvenlik Gücüne ilginin çok yoğun olduğunu aktaran Dillon, koalisyonun eğitim ve istihdam için başvuranları taramaya devam edeceğini kaydetti.

ABD öncülüğündeki koalisyon, Rakka'nın alınmasında PYD/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile işbirliği yapıyor.

PYD/PKK terör örgütü, Rakka sivil yönetim konseyinin eş başkanlığına Leyla Muhammed adlı PKK'lı teröristi atamıştı.

Söz konusu Rakka'daki askeri güç içerisinde de PKK/PYD mensuplarının olacağı iddia ediliyor.

ŞUHUK'TAN AIR SİLAHLAR ALINDI

Dillon ayrıca, ABD öncülüğündeki koalisyonun geçen hafta desteğini kestiği Suriye’nin güneyindeki El Tanif kampındaki Şüheda Karyateyn (Şuhuk) adlı muhalif gruptan verdikleri ağır silahları topladığını duyurdu.

Dillon, "Geçen hafta liderleri ile görüştükten sonra Şuhuk, koalisyonun kendilerine verdiği ağır silah ve ekipmanı geri getirdi ancak bazı küçük silahların ve hafif araçların onlarda kalmasına izin verildi.” diye konuştu.

ABD geçen hafta Rusya ile üzerinde anlaştıkları çatışmasızlık bölgelerinin dışına çıkıp devriye gezdiği ve DEAŞ'la mücadeleyle ilişkili olmayan faaliyetler içerisinde olduğu gerekçesi ile Şuhuk’tan desteğini çektiğini açıklamıştı.

Grubun DEAŞ’ın yanı sıra Beşar Esed rejimine karşı da savaşmak istediği belirtiliyor.