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ABD: Rusya ateşkes ihlallerine son vermeli

Esad'ın ortağı Rusya'nın Suriye'de muhalifleri vurmasına karşı çıkan ABD, ateşkes ihlallerine son vermeleri yönünde çağrıda bulundu.

AA | 23.06.2018 - 00:27..
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Suriye'de rejimin, ülkenin güney batısındaki ateşkes ihlallerine son vermesi gerektiğini belirten ABD, Rusya'ya da aynı çağrıda bulundu. Hava saldırılarında rejime destek veren Rusya'ya seslenen ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Tırmananan gerginliğin sorumlusu Rusya olacak." dedi.

ABD: Rusya ateşkes ihlallerine son vermeli

"RUSYA ATEŞKESİN UYGULANMASINA YARDIMCI OLMALI"

Bölgede düzenlenen hava, varil bombaları ve roket saldırılarının, çatışmanın yayılarak ateşkesi riske attığına ve sivillerin yerlerinden edilmesine neden olduğuna dikkati çeken Nikki Haley, şunları kaydetti:

''Rejimin, Suriye'nin güney batısındaki ateşkes ihlallerine son vermesi gerek. Rusya'dan, rolü olduğu ateşkesin uygulanması, güneybatıda ve tüm Suriye'de gerginliğin daha fazla tırmanmaması için Suriye rejimi üzerindeki etkisini kullanarak, rejimin ihlallerini durdurmasını bekliyoruz. Yoksa tırmananan gerginliğin sorumlusu Rusya olacak."

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