taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.635
USD
3,5818
EURO
3,9124
ALTIN
145,40
PETR
51,9600

ABD Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyor

ABD'nin geçen haftalarda İngiltere'ye gönderdiği iki F-35 uçağının Estonya'ya gönderildiği bildirildi

26.04.2017 - 02:59
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyor

Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin Lakenheath Hava Üssü'nden Estonya’nın Amari Hava Üssü'ne konuşlandırılmak üzere 2 adet F-35 savaş uçağı ile 20 havacı personelin ülkeye gönderildiğini açıkladı.

Beşinci nesil yeni savaş uçaklarının Avrupa’daki ilk eğitimlerine katılacağı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Konuşlandırma bir süredir planlanıyordu, mevcut olaylarla ilgisi yok ve Estonyalı müttefiklerimizle işbirliği içinde yürütülüyor. Müttefiklerimize ve ortaklarımıza ABD’nin bölgedeki barış ve istikrara olan vaadi konusunda güvence verirken F-35A uçaklarının da Avrupa sahasını tanımasını sağlayacaktır.”

Söz konusu uçakların 15 Nisan’da İngiltere’ye gönderildiği belirtilen açıklamada uçakların hem müttefik kuvvetleri hem de ABD unsurları ile birlikte tatbikatlara katılacağı vurgulandı.

ABD F-35 uçaklarını A, B ve C serisi olarak üretiyor.

Beşinci nesil çok fonksiyonlu savaş uçağının A serisi, kara üzerindeki pistlere iniş ve kalkış yapmaya uygun tasarımından dolayı hava kuvvetleri; B serisi, uçak gemileri gibi kısa pistlere inebilecek şekilde tasarlandığı için deniz piyadeleri ve donanma; C serisi ise deniz üzerindeki operasyonlarda yüksek saklanma kabiliyetine sahip bulunmasından dolayı deniz kuvvetlerinin bünyesinde kullanılacak.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak konsorsiyumu tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının 2018 yılına kadar ilgili devletlere teslim edilmesi Türkiye'nin verdiği 107 adet F-35 savaş uçağı siparişinden ilk ikisini 2017'de teslim alması bekleniyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

25
Uber 2020 için uçan araçlar alacak

Uber 2020 için uçan araçlar alacak

6
Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli bugün görüşecek

Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli bugün görüşecek

3
ABD denizaltısı Güney Kore'de

ABD denizaltısı Güney Kore'de

0
Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonu

Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonu

5
İsrail'den Kudüs'te 10 bin yeni konuta onay

İsrail'den Kudüs'te 10 bin yeni konuta onay

2
Makedonya'daki cami duvarına 'haçlı' saldırı

Makedonya'daki cami duvarına 'haçlı' saldırı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM