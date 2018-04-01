ABD Rusya'dan bayrağını indirdi

ABD ile Rusya arasında yaşanan İngiltere gerilimi tırmanarak devam ediyor. ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu binasındaki Amerikan konsolosluğu binası kapatılmaya hazırlanıyor. Bina cephesinde asılı bulunan ABD bayrağı söküldü.

BAYRAK İNDİRİLDİ

Rusya'nın kapatma kararının ardından, dün akşam ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğundaki bayrak indirildi. ABD'nin kapanan St. Petersburg Başkonsolosluğunu da en geç bugün boşaltması gerekiyor.

Bu duruma ilişkin hamle bugün geldi. binayı boşaltma hazırlıklarını süratle sürdüren ABD, binanı ön cephesinde asılı bulunan ABD bayrağını da indirdi.

SINIR DIŞI EDİLİYOR

ABD'nin Rusya'daki hamleleriyle birlikte kendi ülkesindeki operasyonlarını da devam ettiriyor. İstenmeyen kişi ilan edilen Rus diplomatlar ve aileleri de Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinden ayrıldı. Diplomatların aileleri de dâhil olmak üzere bugün Washington'dan toplam 171 kişi ayrılacak.

AJAN/SUİKAST KRİZİ

İngiltere'de bu ay başında Noviçok sinir gazıyla evinin önünde saldırıya uğrayan Skripal ve kızı Yulia, uluslararası krize neden oldu. Salisburry Devlet Hastanesi, Yulia'nın yoğun bakımdan çıktığını ancak Skripal'in durumunun henüz kritik olduğunu açıklamıştı. Uluslararası bir boyut kazanan ajan krizinde dün Moskova'da çok sayıda Batılı ülkenin temsilcisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Rusya, 20'den fazla ülkenin Rus diplomatları ülkeden kovma kararına, aynı şekilde karşılık vermişti. .