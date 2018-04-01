taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.930
USD
3,9551
EURO
4,8758
ALTIN
168,60
PETR
69,4400

ABD Rusya'dan bayrağını indirdi

Rusya ile İngiltere arasında yaşanan ajan-suikast gerilimi sonrasında yaptırım kararı alan ABD, Rusya'daki konsolosluğunu kapatmaya hazırlanıyor. St. Petersburg'da bulunan binadan ABD bayrağı söküldü.

Haber Merkezi | 01.04.2018 - 12:09..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD Rusya'dan bayrağını indirdi

ABD ile Rusya arasında yaşanan İngiltere gerilimi tırmanarak devam ediyor. ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu binasındaki Amerikan konsolosluğu binası kapatılmaya hazırlanıyor. Bina cephesinde asılı bulunan ABD bayrağı söküldü.

ABD Rusya'dan bayrağını indirdi

BAYRAK İNDİRİLDİ

Rusya'nın kapatma kararının ardından, dün akşam ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğundaki bayrak indirildi. ABD'nin kapanan St. Petersburg Başkonsolosluğunu da en geç bugün boşaltması gerekiyor.

Bu duruma ilişkin hamle bugün geldi. binayı boşaltma hazırlıklarını süratle sürdüren ABD, binanı ön cephesinde asılı bulunan ABD bayrağını da indirdi.

SINIR DIŞI EDİLİYOR

ABD'nin Rusya'daki hamleleriyle birlikte kendi ülkesindeki operasyonlarını da devam ettiriyor. İstenmeyen kişi ilan edilen Rus diplomatlar ve aileleri de Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinden ayrıldı. Diplomatların aileleri de dâhil olmak üzere bugün Washington'dan toplam 171 kişi ayrılacak.

AJAN/SUİKAST KRİZİ

İngiltere'de bu ay başında Noviçok sinir gazıyla evinin önünde saldırıya uğrayan Skripal ve kızı Yulia, uluslararası krize neden oldu. Salisburry Devlet Hastanesi, Yulia'nın yoğun bakımdan çıktığını ancak Skripal'in durumunun henüz kritik olduğunu açıklamıştı. Uluslararası bir boyut kazanan ajan krizinde dün Moskova'da çok sayıda Batılı ülkenin temsilcisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Rusya, 20'den fazla ülkenin Rus diplomatları ülkeden kovma kararına, aynı şekilde karşılık vermişti. .

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

54
Gazze'de büyük acı

Gazze'de büyük acı

54
Kosova Cumhurbaşkanı: FETÖ ulusal güvenliğimize tehdittir

Kosova Cumhurbaşkanı: FETÖ ulusal güvenliğimize tehdittir

58
Ibrahimovic ABD'deki ilk maçında 2 gol attı

Ibrahimovic ABD'deki ilk maçında 2 gol attı

14
Erdoğan: Türkiye’yi faiz belasından kurtaracağız

Erdoğan: Türkiye’yi faiz belasından kurtaracağız

133
İzinsiz davete katılan Belçika Prensi'ne para cezası

İzinsiz davete katılan Belçika Prensi'ne para cezası

25
Taksim Camii inşaatı bitmek üzere

Taksim Camii inşaatı bitmek üzere

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM