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ABD Rusya'ya karşı 2. Filo'yu yeniden kurdu

ABD Donanması, Kuzey Atlantik’te Rusya’yı caydırma amacını taşıyan 2. Filo’yu canlandırdı.

Haber Merkezi | 25.08.2018 - 09:34..
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ABD'nin dünya üzerinde uyguladığı siyasal ve ekonomik baskılar, gerilimleri de beraberinde getiriyor. Washington'da yine çok tartılışacak bir karar alındı. ABD, Kuzey Atlantik'te bulunan 2. Filo'yu yeniden hizmete geçirdi.

RUSYA'YA KARŞI FİLO

ABD Donanması Deniz Operasyonları Komutanı John Richardson, bugün Norfolk deniz üssünde düzenlenen törende, "Rekabet üstünlüğümüzü ve denizdeki hakimiyetimizi korumak zorundayız" diye açıkladı.

Richardson, 2. Filo'nun Sovyetler Birliği yerine 'yeniden doğan Rusya' koşullarında hareket etmek zorunda olduğunu da sözlerine ekledi.

SOĞUK SAVAŞ'IN KİLİT BİRİMİ

2. Filo, 1950 yılında kurulmuş, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı mücadelede önemli rol oynamıştı. Filo, ABD Başkanı Barack Obama döneminde, 2011'de feshedilmişti.

ABD Donanması, geçtiğimiz mayıs ayında da 2. Filo'nun canlandırıldığını açıklamıştı. Görev yeri ABD'nin Doğu Kıyısı ve Atlas Okyanusu olacak filonun temel görevi olarak Moskova'nın, ABD müttefiklerine yönelik 'toprak iddialarına' karşı koymak gösterildi.

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