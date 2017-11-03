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ABD savaş uçakları Kore Yarımadası'nda tatbikat yaptı

ABD, Kore Yarımadası'nda, Pasifik'teki üssünden kalkan savaş uçaklarının katıldığı tatbikat düzenledi.

03.11.2017 - 10:27
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guam

Güney Koreli askeri yetkili yaptığı açıklamada, ABD'nin Guam Adası'ndan kalkan B-1B tipi 2 ağır bombardıman uçağı ile Güney Kore'nin iki F-16 savaş uçağının Güney Kore'nin doğusundaki bir bölgede tatbikat düzenlediğini bildirdi.

KUZEY KORE KINADI

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, tatbikatı kınadığını belirterek, ABD'nin nükleer savaş çıkarmanın yollarını aradığını öne sürdü.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın 5-14 Kasım tarihlerinde Asya turuna çıkarak, Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam ve Filipinler'i ziyaret etmesi bekleniyor.



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