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ABD sel suları altında kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Bölgede korku filmini aratmayan görüntüler kaydedildi.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 11:52..
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ABD'nin Maryland eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sele dönüştü. Son birkaç gündür devam eden sağanak yağışlar, beraberinde taşkın ve seli getirdi. Caddeler nehre döndü.

ABD sel suları altında kaldı

CADDEYİ SEL BASTI

Çok sayıda binayı sel suları basarken, caddelerde oluşan taşkınlar, nehirlerin şiddetli akıntılarına benzer görüntüler oluşturdu. Bazı araçlar sel sularına kapılarak hızla sürüklendi, ağaclar kökünden sökülerek sulara gömüldü.

ABD'nin Maryland eyaleti sel suları altında kaldı ViDEO

Bölgede çok sayıda binayı su bastı. Yüzlerce ev sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Şiddetli yağış toprak kaymalarına da neden oldu. Çok sayıda yol ulaşıma kapandı.

ABD sel suları altında kaldı

OHAL İLAN EDİLDİ

Bölge yetkilileri sel sularından kurtarma çalışmalarını yürütüyor ancak selin şiddeti nedeniyle etkisiz alan ekipler çareyi bölgesel olağanüstü hal ilan etmekte buldu. Bölgede ilan edilen OHAL nedeniyle Washington'dan yardım talebinde bulunuldu.

ABD sel suları altında kaldı

Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar tahliye edildi. Sel nedeniyle üç kişiden haber alınamadığı açıklandı.

Ellicott City'de en son 2016 yılında sel meydana gelmiş, iki kişi hayatını kaybetmişti. Selin ardından bölge yeniden inşa edilmişti.

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