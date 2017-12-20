ABD Senatosu vergi tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Cumhuriyetçilerin hazırladığı vergi indirimlerini de içeren vergi sistemi yasa tasarısını kabul etti.

KURUMLAR VERGİSİ DÜŞECEK

ABD Temsilciler Meclisi, ülkenin vergi sisteminde 30 yılın en büyük değişikliğini onayladı. Tasarıyla birlikte ABD'li şirketlerin ödeyeceği kurumlar vergisi 2018 itibarıyla yüzde 35'ten yüzde 21'e indirilecek.

Bireysel gelir vergisi; yüzde 10, 15, 25, 28, 33, 35 ve 39,6 seviyesinde 7 farklı dilimde ve gelir gruplarına uygulanacak.

HÜKÜMETİN GELİRİ AZALCAK

ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO) yapılan vergi indirimleriyle hükümetin gelirinin 10 yılda toplam 1,5 trilyon azalacağını belirtti.

NİHAİ OYLAMA BUGÜN

Yasa tasarısı yine bugün yapılması beklenen nihai oylama için Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'ne gönderildi.

TRUMP İMZALAYACAK

Tasarı Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmesinin ardından Başkan Donald Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girecek.

Oylamanın ardından Trump, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu ve Cumhuriyetçi liderlere teşekkür etti.