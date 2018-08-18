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ABD, Suriye'ye ayırdığı 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

Suriye'de DEAŞ'tan kurtarılan ve terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanlarda istikrarın sağlanması için vadedilen 230 milyon dolarlık fon başka bölgelere aktarılacak.

AA | 18.08.2018 - 01:10..
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ABD, Suriye'ye ayırdığı 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada Suriye'deki fonların kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SURİYE FONU BAŞKA BÖLGELERE AKTARILACAK

Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Beyaz Saray ile koordinasyon halinde alınan son karar gereği, Suriye'de DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yeniden istikrarın sağlanması için daha önce verilmesi vadedilen 230 milyon dolarlık fonun başka bölgelere aktarılacağını açıkladı.

Sözcü Nauert, "Bu kaynak, ABD'nin diğer dış politika önceliklerine harcanacaktır." ifadesini kullanırken, kararın Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı arasında ortak bir şekilde alındığına işaret etti.

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